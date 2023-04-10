Дело не только в вооружении: в Воздушных силах объяснили важность F-16 для Украины

Российская боевая авиация до сих пор технологичнее и ее в разы больше украинской. К тому же, РФ готовит новую угрозу для Украины — управляемые авиабомбы весом 1500 кг. F-16 сможет ей противостоять.

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Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил важность получения западных истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале офицера.

В Воздушных силах объяснили, что сейчас украинские летчики заложники старых технологий. Имеющиеся истребители и ракеты превращают все миссии для летчиков в смертельно опасные. В Украине достаточно профессионалов, чтобы часть лётчиков училась, а другая выполняла боевые задачи в это время.

Истребители для Украины — защита от управляемых авиабомб

Олещук отмечает, что американские F-16 помогут усилить защиту противовоздушной обороны. Сейчас эффективность ПВО составляет 75%, остальные 25% ракет долетают до целей, убивая мирное население и инфраструктуру. F-16 смогут уничтожать ракеты еще на подлете к украинской границе.

Также отдельно в Воздушных силах выделяют защиту от управляемых авиабомб. Российские войска все чаще применяют управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Также есть признаки подготовки оккупантами версий бомб весом до 1500 кг. Самолеты не заходят в зону поражения украинской противовоздушной обороны, а зенитно-ракетные комплексы не получают такие снаряды. F-16 имеют в своем арсенале ракеты с дальностью впечатления до 180 км, что заставит российские самолеты отойти еще дальше от линии фронта.

Управляемые авиабомбы для F-16 не представляют угрозы

F-16 для Украины — боеприпасы и запчасти

Еще одним аргументом в Воздушных силах в пользу F-16 являются боеприпасы. Советских ракет мало, а сами они малоэффективны. Даже при достаточном количестве самолетов и летчиков, в определенный момент украинская авиация может остаться без средств поражения. У F-16 огромный арсенал всех современных бомб и ракет.

Также украинским самолетам по 40 лет. Некоторые борта старше летчиков в два раза. Чтобы поддерживать "МиГи" и "Сушки" в боеготовности, нужные запчасти которых становится все меньше как в Украине, так и у партнеров. Отчасти это решается "каннибализацией", но вечно так продолжаться не может, отмечает генерал-лейтенант.

F-16 имеет огромные запасы запчастей.

F-16 – завоевание преимущества в воздухе

Командующий называет еще два важных момента – преимущество в воздухе, а также контроль моря. Сейчас российской авиации в разы больше, чем украинской, и она технологичнее. Поэтому Украине не хватает сил полностью защищать воздушное пространство на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора окупантов.

В настоящее время российские корабли контролируют пространство Черного моря, а на F-16 есть противокорабельные ракеты, которые могли бы "загнать вражеский флот на морское дно". Украине нужно обеспечивать свободу судоходства и защиту зерновых коридоров.

Напомним, 6 апреля украинские военные ознакомились с тестами двигателя истребителя F-16. Стороны обсудили предстоящую подготовку лётчиков.

5 апреля в ВСУ объяснили, чем опасны российские крылатые бомбы и как с ними бороться.