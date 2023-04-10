Справа не тільки в зброї: у Повітряних силах пояснили важливість F-16 для України

Російська бойова авіація досі є технологічнішою, і її більше за українську. До того ж РФ готовить нову загрозу для України — керовані авіабомби вагою 1500 кг. F-16 зможе з нею боротися.

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Командувач Повітряними силами генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив важливість отримання західних винищувачів F-16 для України. Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі офіцера.

У Повітряних силах пояснили, що зараз українські льотчики є заручниками старих технологій. Наявні винищувачі та ракети перетворюють усі місії для льотчиків на смертельно небезпечні. В Україні достатньо професіоналів, щоб частина льотчиків навчалася, а інша виконувала бойові задачі в цей час.

Винищувачі для України — захист від керованих авіабомб

Олещук зазначає, що американські F-16 допоможуть посилити захист протиповітряної оборони. Зараз ефективність ППО складає 75%, інші 25% ракет долітають до цілей, убиваючи мирне населення й інфраструктуру. F-16 зможуть знищувати ракети ще на підльоті до українського кордону.

Також окремо в Повітряних силах виділяють захист від керованих авіабомб. Російські війська все частіше застосовують керовані авіабомби масою 500 кг по всій лінії фронту. Також є ознаки підготовки окупантами версій бомб вагою до 1500 кг. Літаки не заходять у зону ураження української протиповітряної оборони, а зенітно-ракетні комплекси не дістають такі снаряди. F-16 мають у своєму арсеналі ракети з дальністю ураження до 180 км, що змусить російські літаки відійти ще далі від лінії фронту.

Керовані авіабомби для F-16 не є загрозою

F-16 для України — боєприпаси та запчастини

Ще одним аргументом у Повітряних силах на користь F-16 є боєприпаси. Радянських ракет мало, а самі вони малоефективні. Навіть за умови достатньої кількості літаків і льотчиків у певний момент українська авіація може залишитися без засобів ураження. F-16 має величезний арсенал всіх сучасних бомб і ракет.

Також українським літакам по 40 років. Деякі літаки старші за льотчиків у два рази. Щоб підтримувати "МіГи" та "Сушки" в боєготовності, потрібні запчастини, яких стає все менше як в Україні, так і в партнерів. Частково це вирішується "канібалізацією", але вічно так тривати не може, зазначає генерал-лейтенант.

F-16 має величезні запаси запчастин

F-16 — завоювання переваги в повітрі

Командувач називає ще два важливі моменти — перевага в повітрі, а також контроль моря. Зараз російської авіації в рази більше, ніж української, і вона технологічніша. Тому Україні бракує сил, щоб повністю захищати повітряний простір на передовій і мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору окупантів.

Нині російські кораблі контролюють простір Чорного моря, а на F-16 є протикорабельні ракети, які б могли "загнати ворожий флот на морське дно". Україні треба забезпечувати свободу судноплавства та захист зернових коридорів.

Нагадаємо, 6 квітня українські військові ознайомилися з тестами двигуна винищувача F-16. Сторони обговорили майбутню підготовку льотчиків.

5 квітня в ЗСУ пояснили, чим небезпечні російські крилаті бомби та як із ними боротися.