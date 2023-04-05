В ЗСУ пояснили, чим небезпечні російські крилаті бомби, та як з ними боротися (фото)

Авіабомби можуть мати понад 1000 кг вибухівки, але через запуск далі від лінії фронту боєприпаси складно перехоплювати. Для цього треба або F-16, або ЗРК Patriot.

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Російська армія почала більш масово використовувати керовані авіабомби масою у 500 і більше кг. Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чим небезпечне нове озброєння ворога.

Для завдавання ударів російські літаки навіть не наближаються до цілі, яку будуть атакувати. Ігнат зазначає. що це нова загроза, на яку треба реагувати. Самі по собі плануючі бомби не є чимось новим. Ворог скидав невеликі КАБ-20Л, 50Л та інші боєприпаси з безпілотників. Однак великі бомби з крилами зʼявились у російських військ наприкінці зими.

Наводиться на ціль бомба системою GPS. Їх запускають з Су-34 та Су-35. Крила дозволяють використовувати їх як і крилаті ракети з величезною масою вибухової речовини. Одна крилата бомба здатна подолати 50-70 км. В Авдіївці окупанти використовують УПАБ-1500Б для ударів по оборонних позиціях ЗСУ. В такому боєприпасі вибухівка складає 1010 кг при загальній вазі у 1500 кг.

JDAM-ER (ліворуч) та російська УПАБ-1500 (праворуч)

Російська розробка є аналогом американських JDAM, однак до зими 2023 року її не застосовували. Вперше розробку показували ще у 2019 році. Найважчий удар окупанти завдали в ніч на 24 березня по прифронтових районах Сумської області. ЗС РФ використали 11 крилатих авіабомб, які мають по 500 кг вибухівки.

Наслідки обстрілу Сумської області крилатими бомбами

Як перехоплювати крилаті авіабомби?

Перехоплювати бомби, за словами Ігната, можуть далекобійні засоби ППО або ж західні винищувачі, які б могли знищувати російські літаки до запуску снарядів. Наразі ситуація така, що українські комплекси не можуть перехопити бомбу, бо їхня дальність сягає максимум 75 кг, що потребуватиме встановлення С-300 прямо на лінії фронту. В такому випадку вже ЗРК стане ціллю для військ РФ.

"Далекобійні засоби ППО і безумовно авіація — сучасні літаки, які зможуть відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів", — каже Юрій Ігнат.

Таким далекобійним комплексом буде Patriot чи SAMP/T, вони здатні перехоплювати цілі в радіусі 150 км. Однак найкращим варіантом, за словами Ігната, буде все ж F-16 з ракетою AIM-120. Деякі з модифікацій ракет здатні діставати цілі на відстані до 180 км.

Нагадаємо, 31 березня у ЗСУ розказали про нову загрозу у вигляді крилатих авіабомб на озброєнні в ЗС РФ.

24 березня повідомлялось про початок виробництва плануючих бомб УБАП.