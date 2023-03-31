Крилаті бомби по 500 кг: у ЗСУ розповіли про нову загрозу з боку росіян (відео)

Щоб запобігти загрозі застосування крилатих авіабомб, вважає речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, українським Силам оборони потрібні далекобійні засоби ППО та сучасна авіація.

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Російські загарбники під час атак останнім часом щоразу застосовують нові методи та тактику, а також нове озброєння. Зокрема, противник почав використовувати модернізовані фугасні 500 кг бомби, що оснащені спеціальними крилами та засобами GPS, щоб під час пуску не входити до зони ураження українських засобів ППО. Про це 31 березня в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, такі бомби не можуть долати великі відстані, проте, пролетівши 10-20 км за лінію фронту, вона може завдати серйозної шкоди не тільки військовій, а й цивільній інфраструктурі.

"Зрозуміло, що така бомба далеко не залетить. Але за ті 10-20 кілометрів, які вона може пролетіти на підконтрольній Україні території, вона може завдати багато шкоди і нашим військам, і мирним людям, які мешкають на цій території. Тут треба розуміти, що це нова загроза", — розповів Ігнат.

Полковник зазначив, що Сили оборони можуть реагувати на ці загрози, і насамперед використовуючи далекобійні засоби ППО та сучасну авіацію.

"Безумовно ми дуже хочемо бачити сучасні літаки, які зможуть відігнати якомога далі російську авіацію від наших кордонів", — наголосив Ігнат.

Також спікер ЗСУ відповів на питання про можливе надання Ізраїлем систем раннього оповіщення, яка здатна попереджати про повітряну активність на дальніх підступах. За його словами, якщо Україна отримає такі кошти, це збереже життя багатьох людей.

"Системи раннього оповіщення — це не лише комплекс, який попереджає про застосування, припустимо ракет стратегічною авіацією на дальніх підступах. Але й про застосування противником таких ракет, як С-300, реактивної артилерії. Думаю, що такі засоби дуже допоможуть нам знати необхідну інформацію та берегти життя наших людей", — пояснив Ігнат

Раніше повідомлялося, що 12 березня російські окупанти вперше спробували застосувати крилату бомбу, аналогічну американській JDAM-ER. У російських ЗМІ говорилося, що, ймовірно, в польоті крила у ФАБ-500 відвалилися, і тому боєприпас впав у дворі мешканця Донецька.