Крылатые бомбы по 500 кг: в ВСУ рассказали о новой угрозе со стороны россиян (видео)

Чтобы предотвратить угрозу применения крылатых авиабомб, считает спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, украинским Силам обороны нужны дальнобойные средства ПВО и современная авиация.

Related video

Российские захватчики во время атак в последнее время каждый раз применяет новые методы и тактику, а также новое вооружение. В частности противник начал использовать модернизированные фугасные 500 кг бомбы, оснащая их специальными крыльями и средствами GPS, чтобы во время пуска не входить в зону поражения украинских средств ПВО. Об этом 31 марта в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, такие бомбы не могут преодолевать большие расстояния, однако, пролетев 10-20 км за линию фронта, она может нанести серьезный урон не только военной, но и гражданской инфраструктуре.

"Понятно, что такая бомба далеко не залетит. Но за те 10-20 километров, которые она может пролететь на подконтрольной Украине территории, она может нанести много вреда и нашим войскам, и мирным людям, проживающим на этой территории. Здесь надо понимать, что это новая угроза", — рассказал Игнат.

Полковник отметил, что Силы обороны могут реагировать на эти угрозы, и прежде всего используя дальнобойные средства ПВО и современную авиацию.

"Безусловно мы очень хотим видеть современные самолеты, которые смогут отогнать подальше российскую авиацию от наших границ", — подчеркнул Игнат.

Также спикер ВСУ ответил на вопрос о возможном предоставлении Израилем систем раннего оповещения, которая способна предупреждать о воздушной активности на дальних подступах. По его словам, если Украина получит такие средства — это сохранит жизни многих людей.

"Системы раннего оповещения — это не только комплекс, который предупреждает о применении, допустим ракет стратегической авиацией на дальних подступах. Но и о применении противником таких ракет, как С-300, реактивной артиллерии. Думаю, что такие средства очень помогут нам знать необходимую информацию и беречь жизни наших людей", — пояснил Игнат

Ранее сообщалось, что 12 марта российские оккупанты впервые попытались применить крылатую бомбу, аналогичную американской JDAM-ER. В российских пабликах говорилось, что предположительно в полете крылья у ФАБ-500 отвалились, и поэтому боеприпас упал во дворе жителя Донецка.