ВС РФ впервые применили аналог крылатых бомб JDAM-ER, – СМИ (фото)

Комлект крыльев отвалился в полете и 500-килограммовая бомба ФАБ-500 упала в огороде жителей оккупированного Донецка, отмечают в российских телеграм-каналах. Внешнее сравнение показывает, что это именно российская попытка создать крылатые бомбы, а не американский снаряд.

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Во временно оккупированном Донецке обнаружены остатки неизвестного летательного объекта. Об этом сообщает российское СМИ "ДАН".

Пропагандисты опубликовали фотографию одного из частных домов на улице Грекова в Октябрьском районе Донецка. На корпусе нет никаких маркировок. На отдалении около 500 метров от бомбы обнаружены объекты, похожие на крылья. Сама авиабомба визуально очень похожа на неуправляемую 500-килограмовую ФАБ-500. В российских телеграм-каналах предполагают, что крылья отвалились от бомбы в полете, поэтому она упала во дворе жителя Донецка.

Упавшая бомба в Донецке Авиабомба ФАБ-500

Как отмечают в Defense Express, именно внешня схожесть бомбы с ФАБ-500 отбрасывает версию с тем, что это была американская крылатая бомба JDAM-ER, поскольку она создана для западных снарядов серии Mk-80 и ряда других. Комплект крыльев не подходит к советским бомбам.

4 января в российских телеграм-каналах появились фотографии российского аналога JDAM-ER, который устанавливается на бомбу ФАБ-500. Крылья устанавливают для повышения точности и дальности полета авиабомбы. Бомба не падает на пути к цели, а планирует. Поэтому чем выше высота, с которой сбрасывают снаряд, тем дальше она летит.

Российский аналог JDAM-ER Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Также если сравнить фотографии американского комплекта для бомб JDAM-ER и фото из Донецка, то видны существенные различия во внешнем виде крыльев.

Несмотря на поставку в Украину бомб JDAM-ER, на данный момент неизвестно, смогли ли в ВСУ интегрировать их на советские самолеты, неприспособленные для боеприпасов западного типа.

Обломки упавшей бомбы Бомба с комплектом JDAM-ER Фото: Boeing

Напомним, 7 марта командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что Украина получила высокточные авиабомбы JDAM-ER.

22 февраля СМИ анализировали, насколько реальна дальность в 72 км на советских истребителей комплектов JDAM-ER.