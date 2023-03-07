Украинская армия получила высокоточные авиабомбы JDAM-ER: в чем их особенности (фото)

Максимальная дальность полета авиабомбы составляет 72 км. За счет гораздо более мощной боеголовки ВСУ смогут уничтожать более крупные объекты по типу мостов или укреплений.

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Воздушные силы Украины могут использовать высокоточные авиабомбы JDAM-ER против войск РФ. О новых возможностях для Украины рассказал генерал ВВС США и командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер изданию The War Zone.

Дальность полета авиабомб составляет 72 км (40 миль), но даже этого будет достаточно, чтобы нести угрозу для российских войск, отмечает автор. Генерал Джеймс Хекер заявил о передаче Украине нового типа боеприпасов.

[ + – ] Генерал Джеймс Хекер

"Мы только что передали в Украину высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, вдобавок обладающие системой наведения. Это недавняя возможность, которую мы смогли им дать, вероятно, за последние три недели", — сказал генерал в ходе круглого стола симпозиума Ассоциации Воздушно-космических сил.

Изданию Хекер подтвердил, что речь идет именно о JDAM-ER.

На данный момент неизвестно, каким образом украинские силы интегрировали умные боеприпасы на имеющиеся платформы. При этом генерал Хекер заявил, что JDAM-ER в Украину передали в ограниченном количестве, чтобы можно было нанести несколько ударов.

В чем особенность управляемых бомб JDAM-ER?

Американский генерал заявил, что JDAM-ER дает ВСУ возможность поражать новый набор целей, которые сейчас может быть во вне зоны досягаемости HIMARS. Кроме этого, масса боевой части у ракеты GMLRS не превышает 90 кг, а бомбы JDAM-ER потенциально могут быть весом до 900 кг (зависит от типа авиабомбы, – Фокус), что позволит уничтожать ранее недосягаемые объекты.

Комплект предназначен для неуправляемых авиабомб серии Mk 80 и других в таком же форм-факторе. JDAM-ER превращает бомбу в высокоточную за счет системы наведения с инерциальной навигационной системой и GPS. На корпус бомбы ставят комплект с хвостовым оперением и планками вдоль корпуса, что дает возможность планировать к назначенной цели.

[ + – ] Комплектация JDAM-ER

Потенциальными целями для Украины могут стать крупные сооружения, рассредоточенные огневые точки ПВО, укрепленные позиции и даже мосты. Вместе с тем на дальность стрельбы влияет высота сброса бомбы, поэтому Украине нужно будет импровизировать, чтобы не быть обнаруженными и поражать необходимые цели.

Напомним, 22 февраля СМИ писали, насколько реальна дальность в 72 км на советских истребителей комплектов JDAM-ER.

22 февраля в США заявили о поставках управляемых бомб JDAM-ER. Весь пакет военной помощи составляет 1,85 млрд долларов.