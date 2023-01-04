В России появился аналог систем для "умного" управления бомбами JDAM, — СМИ

РосСМИ пишут, что появился лишь опытный образец, который создали не так давно. К авиабомбе ФАБ-500 прикрепили крылья, чтобы она могла планировать.

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В России появилась система, аналогичная американскому комплекту JDAM, который позволяет превращать авиабомбы в управляемые боеприпасы. Об этом сообщил российский-телеграм-канал "Военный осведомитель".

"В данном случае к бомбе ФАБ-500 были приделаны и крылья, подразумевая, что изделие способно еще и планировать. При этом характер достаточно грубого исполнения намекает на то, что перед нами опытный образец, собранный совсем недавно", — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее Фокус писал, что в состав следующего пакета военной помощи США для Украины войдут системы для модернизации неуправляемых бомб. С их помощью ВСУ смогут атаковать крупные объекты российской армии, но есть определенные нюансы. Так, украинским военным придется найти способ запускать авиабомбы с JDAM с самолетов советской эпохи, как они ранее сделали с ракетами HARM и истребителями МиГ-29.

Кроме того, как сообщается, опасность также состоит в том, что украинские истребители, которые будут запускать бомбы с JDAM, могут попасть в зону поражения систем ПВО России.

Что такое JDAM

Комплект оборудования на основе технологии GPS или JDAM позволяет переделывать свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы. Представляет собой комплект из крыльев, которые прикрепляются к различным частям боеприпаса. В комплект входит навигационный компьютер с навигационным оборудованием.

Что такое ФАБ-500

Это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения. ФАБ-500 поражает цели действием продуктов взрыва, обломками корпуса и ударной волной.

Ранее Фокус писал, что успехи дронов в Украине могут породить роботов-убийц. Как считают аналитики, военные и специалисты по искусственному интеллекту, чем дольше продолжается война в Украине, тем выше вероятность разработки аппаратов, которые будут искать цели и атаковать их без участия человека.

Также сообщалось, что в ВСУ замечены франко-шведские высокоточные снаряды BONUS. Боеприпас был разработан для поражения бронетехники. Один снаряд в воздухе делится на два суббоеприпаса, которые обнаруживают и атакуют цель будучи еще в воздухе.

Еще напомним, что эксперт рассказал, как навсегда прекратить атаки иранских дронов Shahed. Россия может еще долго запускать иранские БПЛА по ночам, получая новые партии от Ирана.