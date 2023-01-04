В ВСУ замечены франко-шведские высокоточные снаряды BONUS: чем они примечательны (фото)

Боеприпас был разработан для поражения бронетехники. Один снаряд в воздухе делится на два суббоеприпаса, которые обнаруживают и атакуют цель будучи еще в воздухе.

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Артиллеристы ВСУ получили высокоточные противотанковые артиллерийские снаряды BONUS. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В сети появилось первое подтверждение использования украинскими военными снарядов BONUS. Официальное о поставках не сообщалось. 155-мм снаряд состоит из суббоеприпасов, которые находят цели при помощи радара LIDAR и трех инфракрасных датчиков.

В руки ВС РФ попали остатки от боеприпаса. Они же и опубликовали его фото, где видна маркировка BONUS.

[ + – ] Суббоеприпас снаряда BONUS

Боеприпас BONUS разработан в кооперации Bofors из Швеции и NEXTER из Франции. 155-мм снаряд предназначен для дальнобойных ударов против бронированной техники. Массовое производство началось в 1992 году. BONUS состоит из двух суббоеприпасов, которые атакую танк в крышу башни. Удар практически под вертикальным углом достигается за счет траектории полета. В определенный момент вышибной заряд отделяет боевые элементы от контейнера, а затем суббоеприпасы вращаются в воздухе и летят вниз к цели.

[ + – ] Принцип действия боеприпаса BONUS

Добавим, 2 июля в Defense Express предположили, что ВСУ получили новые боеприпасы BONUS. Один снаряд может атаковать сразу две цели. Генштаб публиковал видео, на котором видна работа необычного снаряда. Вероятно, украинская армия использует их еще с лета 2022 года.

Напомним, 28 октября в СМИ писали, что Германия возрождает производство управляемых снарядов SMArt 155, так как ВСУ доказали их эффективность.

19 августа в СМИ сообщали, что Германия продала Украине высокоточные боеприпасы Vulcano для ВСУ. Их дальность стрельбы составляет 80 км.