ВСУ доказали эффективность: Германия возрождает производство управляемых снарядов SMArt 155

За короткое время производства в начале 2000-х годов было изготовлено всего 12 тысяч снарядов, часть из которых передали Украине.

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В парламентском комитете Германии одобрили выделение 94,7 млн евро на подготовку к восстановлению производства управляемых снарядов SMArt 155-мм калибра. Об этом сообщает польский Defence 24.

В Германии производили управляемые артиллерийские снаряды SMArt 155 в начале 2000-х годов. Производством занимались Rheinmetall и Diehl. За время работы над снарядами они изготовили небольшую партию объемом в 12 тысяч единиц. 9 тысяч поступили в Бундесвер, а еще 3 другим иностранным заказчикам.

Более того, снаряды SMArt 155 поступили на замену 300 тысячам кассетным 155-мм боеприпасам и десятки тысяч ракет для М270. Германия отказывалась от такого количества боеприпас из-за Оттавской конвенции.

Теперь для восстановления производства боеприпасов понадобится 5 лет работы. Для восстановления цепи производства понадобится около 100 млн евро. Так как нужно заново разработать электронные компоненты и схемы, которые сейчас уже не производятся. При этом 1 снаряд будет стоить 81 тысячу евро. Снаряд SMArt 155 позволяет вести стрельбу из стволов 39 и 52 калибра. Он эффективно уничтожает бронетехнику благодаря ударам в верхнюю полусферу танка или другой цели.

Напомним, Германия продала Украине управляемые боеприпасы Vulcano, способные вести стрельбу на дальности до 80 км.

Ранее Украина получила высокоточные снаряды Excalibur, которые с точностью до 93,7% смогут поразить российский танк.