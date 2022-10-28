ЗСУ довели ефективність: Німеччина відроджує виробництво керованих снарядів SMArt 155

За короткий час виробництва на початку 2000-х років було виготовлено лише 12 тисяч снарядів, частину яких передали Україні.

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У парламентському комітеті Німеччини схвалили виділення 94,7 млн. євро на підготовку до відновлення виробництва керованих снарядів SMArt 155-мм калібру. Про це повідомляє польська Defence 24.

У Німеччині виготовляли керовані артилерійські снаряди SMArt 155 на початку 2000-х років. Виробництвом займалися Rheinmetall та Diehl. За час роботи над снарядами вони виготовили невелику партію обсягом 12 тисяч одиниць. 9 тисяч надійшли до Бундесверу, а ще 3 інших іноземних замовників.

Понад те, снаряди SMArt 155 надійшли на заміну 300 тисяч касетних 155-мм боєприпасів і десятки тисяч ракет для М270. Німеччина відмовлялася від такої кількості боєприпасів через Оттавську конвенцію.

Наразі для відновлення виробництва боєприпасів знадобиться 5 років роботи. Для відновлення ланцюжка виробництва знадобиться близько 100 млн. євро. Тому що потрібно заново розробити електронні компоненти та схеми, які зараз уже не виробляються. При цьому один снаряд коштуватиме 81 тисячу євро. Снаряд SMArt 155 дозволяє вести стрілянину зі стволів 39 і 52 калібру. Він ефективно знищує бронетехніку завдяки ударам у верхню півсферу танка чи іншої мети.

Нагадаємо, Німеччина продала Україні керовані боєприпаси Vulcano, здатні вести стрілянину на дальності до 80 км.

Раніше Україна здобула високоточні снаряди Excalibur, які з точністю до 93,7% зможуть уразити російський танк.