У ЗСУ помічені франко-шведські високоточні снаряди BONUS: чим вони особливі (фото)

Боєприпас було розроблено для ураження бронетехніки. Один снаряд у повітрі ділиться на два суббоєприпаси, які виявляють та атакують ціль ще в повітрі.

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Артилеристи ЗСУ отримали високоточні протитанкові артилерійські снаряди BONUS. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У мережі з'явилося перше підтвердження використання українських військових снарядів BONUS. Офіційно про постачання не повідомлялося. 155-мм снаряд складається із суббоєприпасів, які знаходять цілі за допомогою радара LIDAR і трьох інфрачервоних датчиків.

До рук ЗС РФ потрапили залишки боєприпасу. Вони ж і опублікували його фото, де видно маркування BONUS.

[ + – ] Суббоєприпас снаряда BONUS

Боєприпас BONUS розроблений у кооперації Bofors зі Швеції та NEXTER із Франції. 155-мм снаряд призначений для далекобійних ударів проти броньованої техніки. Масове виробництво почалося у 1992 році. BONUS складається з двох суббоєприпасів, які атакують танк у дах башти. Удар майже під вертикальним кутом досягається з допомогою траєкторії польоту. У певний момент вишибний заряд відокремлює бойові елементи від контейнера, а потім суббоєприпаси обертаються в повітрі та летять до цілі.

[ + – ] Принцип дії боєприпасу BONUS

Додамо, 2 липня в Defense Express припустили, що ЗСУ отримали нові боєприпаси BONUS. Один снаряд може атакувати одразу дві цілі. Генштаб публікував відео, на якому видно роботу незвичайного снаряда. Ймовірно, що українська армія використовує їх ще з літа 2022 року.

Нагадаємо, 28 жовтня у ЗМІ писали, що Німеччина відроджує виробництво керованих снарядів SMArt 155, оскільки ЗСУ довели їх ефективність.

19 серпня у ЗМІ повідомляли, що Німеччина продала Україні високоточні боєприпаси Vulcano для ЗСУ. Їх дальність стрільби становить 80 км.