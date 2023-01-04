У Росії з'явився аналог систем для "розумного" управління бомбами JDAM, — ЗМІ

РосЗМІ пишуть, що з'явився лише досвідчений зразок, який створили нещодавно. До авіабомби ФАБ-500 прикріпили крила, щоби вона могла ширяти.

Related video

У Росії з'явилася система, аналогічна американському комплекту JDAM, що дозволяє перетворювати авіабомби на керовані боєприпаси. Про це повідомив російський телеграм-канал "Військовий інформатор".

"У даному випадку до бомби ФАБ-500 було прироблено і крила, маючи на увазі, що виріб здатний ще й ширяти. При цьому характер досить грубого виконання натякає на те, що перед нами дослідний зразок, зібраний зовсім нещодавно", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, раніше Фокус писав, що до складу наступного пакету військової допомоги США для України увійдуть системи для модернізації некерованих бомб. З їхньою допомогою ЗСУ зможуть атакувати великі об'єкти російської армії, але є певні нюанси. Так, українським військовим доведеться знайти спосіб запускати авіабомби з JDAM із літаків радянської епохи, як вони раніше зробили з ракетами HARM та винищувачами МіГ-29.

Крім того, як повідомляється, небезпека також у тому, що українські винищувачі, які запускатимуть бомби з JDAM, можуть потрапити до зони поразки систем ППО Росії.

Що таке JDAM

Комплект обладнання на основі технології GPS або JDAM дозволяє переробляти вільнопадаючі бомби в боєприпаси, що коректуються. Є комплектом з крил, які прикріплюються до різних частин боєприпасу. У комплект входить навігаційний комп'ютер із навігаційним обладнанням.

Що таке ФАБ-500

Це розроблена у СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення. ФАБ-500 вражає цілі дією продуктів вибуху, уламками корпусу та ударною хвилею.

Раніше Фокус писав, що успіхи дронів в Україні можуть породити роботів-вбивць. Як вважають аналітики, військові та фахівці зі штучного інтелекту, чим довше триває війна в Україні, тим вища ймовірність розробки апаратів, які шукатимуть цілі та атакуватимуть їх без участі людини.

Також повідомлялося, що у ЗСУ помічені франко-шведські високоточні снаряди BONUS. Боєприпас було розроблено для ураження бронетехніки. Один снаряд у повітрі ділиться на два суббоєприпаси, які виявляють і атакують ціль ще в повітрі.

Ще нагадаємо, що експерт розповів, як назавжди припинити атаки іранських дронів Shahed. Росія може ще довго запускати іранські БПЛА вночі, отримуючи нові партії від Ірану.