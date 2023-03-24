Росія почала виробництво аналогів американських плануючих бомб: чим вони небезпечні (фото)

Росіяни продовжують використовувати аналоги американських бомб JDAM-ER. Під ударом цього разу опинилася Сумська область. Як зазначили у командуванні ПС ЗСУ, для скидання керованих плануючих авіаційних бомб ворожі літаки не входять в зону ураження української ППО.

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У ніч на 24 березня російські окупанти використали плануючі бомби для ударів по Сумській області. Про це у п'ятницю, 24 березня, повідомляє видання Defense Express.

Так, у редакції видання опинилися знімки так званого аналога американської бомби JDAM-ER.

Фото: Defence Express

Повідомляється, що перше застосування цього типу плануючих бомб зафіксували в окупованому Донецьку, коли ця одна із бомб упала у північно-західному районі міста 12 березня. А за інформацією командування Повітряних сил Збройних сил України, росіяни скинули 11 плануючих бомб, як мінімум деякі з яких є аналогами JDAM-ER, про що свідчать фотографії.

Фото: Defence Express

Зокрема, подібні уламки були зафіксовані в самому Донецьку, де точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на ракету із супутниковим наведенням. Зокрема, на думку військових оглядачів, про це свідчить форма крил та кріплень.

На фото видно модуль, в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу. Журналісти зазначають, що дуже важливо з'ясувати походження електронних компонентів, що може дозволити припинити канали їх постачання. Можливо, вдасться встановити виробника готового виробу, реальну складність виробництва цього боєприпасів у Росії, і навіть технологічний рівень виробництва, що дозволить оцінити реальні виробничі можливості.

Чим небезпечні плануючі бомби РФ

24 березня речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про те, що епізодичне використання ворогом керованих авіаційних бомб було помічено і раніше, зокрема було зафіксовано застосування УПАБ-1500В вагою 1500 кг, гібрида ракети та бомби "Гром-Е1", а також російського аналога JDAM-ER по Донецьку.

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що для скидання керованих плануючих авіаційних бомб ворожі літаки не входять у зону ураження української ППО, на відміну від випадків, коли застосовуються навіть кориговані бомби типу КАБ-500Кр або КАБ-1500.

Нагадаємо, 16 березня Фокус розбирався в тому, як працюють нещодавно отримані ЗСУ від США високоточні авіабомби JDAM-ER. Завдяки висувним крилам вони здатні бити за цілями на відстані понад 70 км.

Раніше, 7 березня, командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер заявив, що Збройні сили України отримали високі авіабомби JDAM-ER.