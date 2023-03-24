Россия начала производство аналогов американских планирующих бомб: чем они опасны (фото)

Россияне продолжают использовать аналоги американских бомб JDAM-ER. Под ударом в этот раз оказалась Сумская область. Как отметили в командовании ВС ВСУ, для сброса управляемых планирующих авиационных бомб вражеские самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО

Related video

В ночь на 24 марта российские оккупанты использовали планирующие бомбы для ударов по Сумской области. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает издание Defense Express.

Так, в расположении редакции издания оказались снимки так называемого аналога американской бомбы JDAM-ER.

Фото: Defence Express

Сообщается, что первое применение этого типа планирующих бомб зафиксировали в оккупированном Донецке, когда эта одна из бомб упала в северо-западном районе города 12 марта. А по информации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, россияне сбросили 11 планирующих бомб, как минимум некоторые из которых являются аналогами JDAM-ER, о чем свидетельствуют фотографии.

Фото: Defence Express

В частности, подобные обломки были зафиксированы в самом Донецке, где точно известно об использовании комплекта, превращающего обычную 500-кг фугасную ФАБ-500М-62 в ракету со спутниковым наведением. В частности, по мнению военных обозревателей, об этом свидетельствует форма крыльев и креплений.

На фото виден модуль, в котором могут размещаться элементы управления полетом боеприпаса. Журналисты отмечают крайне важно выяснить происхождение электронных компонентов, что может позволить пресечь каналы их поставок. Возможно, удастся установить производителя готового изделия, реальную сложность производства данного типа боеприпасов в России, а также технологический уровень производства, что позволит оценить реальные производственные возможности.

Чем опасны планирующие бомбы РФ

24 марта спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал о том, что эпизодическое использование врагом управляемых авиационных бомб было замечено и ранее, в частности было зафиксировано применение УПАБ-1500В весом 1500 кг, гибрида ракеты и бомбы "Гром-Э1", а также российского аналога JDAM-ER по Донецку.

В Воздушных силах ВСУ отмечают для сброса управляемых планирующих авиационных бомб вражеские самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО, в отличие от случаев, когда применяются даже корректируемые бомбы типа КАБ-500Кр или КАБ-1500.

Напомним, 16 марта Фокус разбирался в том, как работают недавно полученные ВСУ от США высокоточные авиабомбы JDAM-ER. Благодаря выдвижным крыльям они способны бить по целям на расстоянии более 70 км.

Ранее, 7 марта командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что Вооруженные силы Украины получили высокточные авиабомбы JDAM-ER.