В ВСУ объяснили, чем опасны российские крылатые бомбы и как с ними бороться (фото)

Авиабомбы могут иметь более 1000 кг взрывчатки, но из-за запуска за линией фронта боеприпасы сложно перехватывать. Для этого нужно либо F-16, либо ЗРК Patriot.

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Российская армия стала более массово использовать управляемые авиабомбы массой в 500 и более кг. Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, чем опасно новое вооружение врага.

Для нанесения ударов российские самолеты даже не приближаются к атакуемой цели. Игнат отмечает, что это новая угроза, на которую нужно реагировать. Сами по себе планирующие бомбы не являются чем-то новым. Враг сбрасывал небольшие КАБ-20Л, 50Л и другие боеприпасы с беспилотников. Однако большие бомбы с крыльями появились у российских войск в конце зимы.

Наводится на цель бомба системой GPS. Их запускают из Су-34 и Су-35. Крылья позволяют использовать их как крылатые ракеты с огромной массой взрывчатого вещества. Одна крылатая бомба способна преодолеть 50-70 км. В Авдеевке оккупанты используют УПАБ-1500Б для ударов по оборонным позициям ВСУ. В таком боеприпасе взрывчатка составляет 1010 кг при общем весе 1500 кг.

JDAM-ER (слева) и русский УПАБ-1500 (справа)

Российская разработка является аналогом американских JDAM, однако до зимы 2023 ее не применяли. В первый раз разработку показывали еще в 2019 году. Самый тяжелый удар оккупанты нанесли в ночь на 24 марта по прифронтовым районам Сумской области. ВС РФ использовали 11 крылатых авиабомб, имеющих по 500 кг взрывчатки.

Последствия обстрела Сумской области крылатыми бомбами

Как перехватывать крылатые авиабомбы?

Перехватывать бомбы, по словам Игната, могут дальнобойные средства ПВО или западные истребители, которые могли бы уничтожать российские самолеты до запуска снарядов. Сейчас ситуация такова, что украинские комплексы не могут перехватить бомбу, потому что их дальность достигает максимум 75 кг, что потребует установки С-300 прямо на линии фронта. В таком случае уже ЗРК станет целью войск РФ.

"Дальнобойные средства ПВО и безусловно авиация — современные самолеты, которые смогут отогнать подальше российскую авиацию от наших границ", — говорит Юрий Игнат.

Таким дальнобойным комплексом будет Patriot или SAMP/T, они способны перехватывать цели в радиусе 150 км. Однако самым лучшим вариантом, по словам Игната, будет все же F-16 с ракетой AIM-120. Некоторые из модификаций ракет способны доставать цели на расстоянии до 180 км.

Напомним, 31 марта в ВСУ рассказали о новой угрозе в виде крылатых авиабомб на вооружении в ВС РФ.

24 марта сообщалось о начале производства планирующих бомб УБАП.