Українські льотчики в Німеччині ознайомились із тестами двигуна F-16 (фото)

У процесі візиту делегації представників ВПС українських збройних сил на авіабазу до Німеччини сторони обговорили майбутню підготовку українських льотчиків.

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Українські воєннослужбовці відвідали авіабазу Spangdahlem Air Base, що розташована біля містечка Шпангдалем на східному кордоні Німеччини. Німецькі колеги показали українським льотчикам стенд, на якому встановлено двигун винищувача F-16 та ознайомили з результатами тестів силової установки літака. Про це повідомив 6 квітня інтернет-ресурс "Мілітарний".

Під час візиту делегації українських Повітряних Сил, яку очолює головний майстер-сержант Костянтин Станіславчук, показували різні навчальні заклади американської авіабази. За словами представників ВПС США, тема діалогу – майбутня можливість підготовки українських льотчиків.

"Під час свого візиту командувач Станіславчук відвідав різні навчальні заклади ЗС США, щоб обговорити майбутні можливості навчання та підготовки унтерофіцерів Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Також нашим льотчикам показали двигун американського літака F-16 та повідомили, що установку Electric F110 періодично відправляють у камеру для випробувань, де проводяться всебічні тести.

Пізніше Станіславчук зустрівся з представниками вищого воєнного командування США та подякував за підтримку України, яка надається західними союзниками.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські повітряні сили потребують сучасних винищувачів F-16, оскільки вони здатні виконувати ті бойові завдання, які не під силу застарілим МІГ-29. Однією з переваг цих літаків є можливість використовувати весь арсенал ракет, прийнятих на озброєння НАТО.

Коментуючи перспективу надання Україні літаків F-16, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 27 березня зазначив, що ці винищувачі — не космічні кораблі, тому українські льотчики зможуть у короткі терміни опанувати всі необхідні навички, щоб пересісти на цей вид техніки.