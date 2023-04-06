Украинские летчики в Германии ознакомились с тестами двигателя F-16 (фото)

В ходе визита делегации представителей ВВС украинских вооруженных сил на авиабазу в Германии стороны обсудили будущую подготовку украинских летчиков.

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Украинские военнослужащие посетили авиабазу Spangdahlem Air Base, расположенную возле городка Шпангдалем на восточной границе Германии. Немецкие коллеги показали украинским летчикам стенд, на котором установлен двигатель истребителя F-16 и ознакомили с результатами тестов силовой установки самолета. Об этом сообщил 6 апреля интернет-ресурс "Милитарный".

Во время визита делегации украинских Воздушных Сил, возглавляемой главным мастер-сержантом Константином Станиславчуком, показывали различные учебные заведения американской авиабазы. По словам представителей ВВС США, тема диалога — будущая возможность подготовки украинских летчиков.

"Во время своего визита командующий Станиславчук посетил различные учебные заведения ВС США, чтобы обсудить будущие возможности обучения и подготовки унтерофицеров Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Также нашим летчикам показали двигатель американского самолета F-16 и сообщили, что установку Electric F110 периодически отправляют в камеру для испытаний, где проводятся всесторонние тесты.

Позже Станиславчук встретился с представителями высшего военного командования США и поблагодарил за поддержку Украины, которая предоставляется западными союзниками.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские воздушные силы нуждаются в современных истребителях F-16, поскольку они способны выполнять те боевые задачи. которые не под силу устаревшим МиГ-29. Одним из преимуществом этих самолетов — возможность использовать весь арсенал ракет, принятых на вооружение НАТО.

Комментируя перспективу предоставления Украине самолетов F-16 министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 27 марта отметил, что эти истребители — не космические корабли, поэтому украинские летчики смогут в короткие сроки овладеть всеми необходимыми навыками, чтобы пересесть на этот вид техники.