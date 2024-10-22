Новий дизель — шанс для старих "леопардів": Leopard 1 отримає двигун від Rolls-Royce

Нова силова установка потужністю 1073 к.с. економніша і легша, що надасть можливість для додаткового бронювання танка.

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Компанії Rolls-Royce і FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft анонсували концепцію модернізації сімейства танків Leopard 1 шляхом заміни наявного силового агрегату на нову установку. Основна увага приділяється підвищенню продуктивності, поліпшенню економічності та спрощенню логістики обслуговування танків і спеціалізованих машин на базі Leopard 1. Про це 22 жовтня повідомив ресурс Defence24.

Новий двигун для Leopard 1

Новий силовий агрегат складатиметься з дизельного двигуна MTU 8V199 потужністю 1073 к.с. і трансмісії 4 HP 250 від компанії ZF Friedrichshafen AG. Нова установка покликана замінити застарілий 10-циліндровий двигун MTU MB 838 CaM 500 потужністю 830 к.с., що використовується нині. При цьому FFG візьме на себе інтеграцію нових компонентів у машину.

Танк Leopard 1 Фото: Defense Express

Представники Rolls-Royce стверджують, що оновлений двигун MTU серії 199 забезпечує поліпшені експлуатаційні характеристики, даючи змогу також знизити витрату палива і збільшити термін служби машин. Крім того, новий двигун легший, що відкриває можливості для додаткового бронювання танків Leopard 1.

Зміна силової установки передбачає збільшення продуктивності, поліпшення надійності та підвищення рівня логістичної підтримки. А завдяки широкому використанню двигуна MTU 8V199 в інших військових машинах, можна очікувати спрощення постачань запасних частин. Це особливо важливо, враховуючи складнощі з ремонтом і підтримкою старих танків Leopard 1.

Модернізація буде актуальна насамперед для спеціалізованих машин на базі Leopard 1, таких як Bergepanzer 2, Biber і WiSENT 1, які все ще залишаються потрібними. Ці машини можуть зберегти свою роль на тривалий термін, а ремоторизація допоможе знизити експлуатаційні витрати.

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Раніше повідомлялося, що німецькі танки Leopard 1A5, які отримала 5-та окрема танкова бригада ЗСУ, оснащені додатковими засобами захисту. Йдеться про модулі динамічного захисту та антидроновий екран.