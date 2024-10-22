Новый дизель — шанс для старых "леопардов": Leopard 1 получит двигатель от Rolls-Royce

Новая силовая установка мощностью 1073 л.с. экономнее и легче, что предоставит возможность для дополнительного бронирования танка.

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Компании Rolls-Royce и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft анонсировали концепцию модернизации семейства танков Leopard 1 путем замены существующего силового агрегата на новую установку. Основное внимание уделяется повышению производительности, улучшению экономичности и упрощению логистики обслуживания танков и специализированных машин на базе Leopard 1. Об этом 22 октября сообщил ресурс Defence24.

Новый двигатель для Leopard 1

Новый силовой агрегат будет состоять из дизельного двигателя MTU 8V199 мощностью 1073 л.с. и трансмиссии 4 HP 250 от компании ZF Friedrichshafen AG. Новая установка призвана заменить устаревший 10-цилиндровый двигатель MTU MB 838 CaM 500 мощностью 830 л.с., который используется в настоящее время. При этом FFG возьмет на себя интеграцию новых компонентов в машину.

Танк Leopard 1 Фото: Defense Express

Представители Rolls-Royce утверждает, что обновленный двигатель MTU серии 199 обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, позволяя также снизить расход топлива и увеличить срок службы машин. Кроме того, новый двигатель легче, что открывает возможности для дополнительного бронирования танков Leopard 1.

Смена силовой установки предполагает увеличение производительности, улучшение надежности и повышение уровня логистической поддержки. А благодаря широкому использованию двигателя MTU 8V199 в других военных машинах, можно ожидать упрощения поставок запасных частей. Это особенно важно, учитывая сложности с ремонтом и поддержанием старых танков Leopard 1.

Модернизация будет актуальна, прежде всего, для специализированных машин на базе Leopard 1, таких как Bergepanzer 2, Biber и WiSENT 1, которые все еще остаются востребованными. Эти машины могут сохранить свою роль на длительный срок, а ремоторизация поможет снизить эксплуатационные расходы.

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