"Танки буду рычать с датским акцентом": Украина получит 100 единиц Leopard 1 (видео)

Дания предоставит танки к лету текущего года, отметил и.о. главы Минобороны Троэльс Лунд Поульсен. Также будет обсужден вопрос о предоставлении более новых моделей — Leopard 2.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен анонсировал поставки Украине танков Leopard 1, которые начнутся к лету 2023 года. В целом Вооруженные силы Украины должны получить 100 единиц этой техники, заявил 10 апреля Поульсен в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

И.о. датского оборонного ведомства уточнил, что поставки возможны в силу заключенного около двух месяцев назад соглашения между Данией и Германией.

"Мы начнем поставки танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard 1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу", — сказал Поульсен.

Троэльс Лунд Поульсен ответил на вопрос о поставках в Украину танков Leopard (смотреть с 13:05)

При этом датский чиновник добавил, что несмотря на то, что Дания не обладает большим количеством танков Leopard 2, все же их передача Украине также может обсуждаться.

"В Дании не так много Leopard 2, но мы можем обсуждать другие пути их передачи", — отметил он.

В свою очередь Резников добавил, что в ближайшее время в Украине услышат, как датские "леопарды" будут рычать с датским акцентом.

Ранее сообщалось, что Норвегия совместно с Данией намерены передать для нужд ВСУ 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм к самоходным установкам Caesar. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в этой связи отметил, что украинские войска нуждается в большом количестве боеприпасов для противодействия ВС РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус 1 апреля заявил, что страны-члены НАТО отправят в Украину два батальона с немецкими боевыми танками Leopard 2 и четыре батальона с Leopard 1. По его словам, предоставить большее количество такой техники вряд ли получится, потому что ресурсы союзников ограничены.