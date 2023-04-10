"Танки гарчатимуть з датським акцентом": Україна отримає 100 одиниць Leopard 1 (відео)

Данія надасть танки до літа поточного року, зазначив в.о. глави Міноборони Троельс Лунд Поульсен. Також буде обговорено питання про надання новіших моделей — Leopard 2.

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Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував постачання Україні танків Leopard 1, які розпочнуться до літа 2023 року. Загалом Збройні сили України мають отримати 100 одиниць цієї техніки, заявив 10 квітня Поульсен у ході спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим.

В.о. датського оборонного відомства уточнив, що поставки можливі через укладену близько двох місяців тому угоди між Данією та Німеччиною.

"Ми почнемо постачання танків Leopard до України до літа. І сподіваюся, заглядаючи на півроку вперед, що можна буде передати близько 100 танків Leopard 1. Це стало б значною допомогою для української армії у боротьбі за свободу", — сказав Поульсен.

Троельс Лунд Поульсен відповів на запитання щодо постачання в Україну танків Leopard (дивитися з 13:05)

При цьому датський чиновник додав, що незважаючи на те, що Данія не має великої кількості танків Leopard 2, все ж таки їх передача Україні також може обговорюватися.

"У Данії не так багато Leopard 2, але ми можемо обговорювати інші шляхи їхньої передачі", — зазначив він.

Своєю чергою Резніков додав, що найближчим часом в Україні почують, як данські "леопарди" гарчать із датським акцентом.

Раніше повідомлялося, що Норвегія спільно з Данією мають намір передати для потреб ЗСУ 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм до самохідних установок Caesar. Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у зв'язку з цим зазначив, що українські війська потребують великої кількості боєприпасів для протидії ЗС РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 1 квітня заявив, що країни-члени НАТО відправлять в Україну два батальйони з німецькими бойовими танками Leopard 2 і чотири батальйони з Leopard 1. За його словами, надати більшу кількість такої техніки навряд чи вийде, тому що ресурси союзників обмежені.