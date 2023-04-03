Норвегія та Данія передадуть Україні 8 тис снарядів до САУ Caesar

Скандинавські країни мають намір передати Україні 155-мм снаряди разом із самохідними артилерійськими установками Caesar.

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Норвегія та Данія домовились про спільну передачу Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм для самохідних установок Caesar. Подробиці 3 квітня опублікувало Міноборони Данії.

Збирати боєприпаси почнуть на підприємствах, які розташовані на території Данії. Застосовуватимуться компоненти виробництва обох країн. Згодом снаряди відправлятимуть до України.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав співпрацю з Норвегією у цьому питанні ефективним прикладом для інших європейських держав. Він нагадав, що українська армія потребує значної кількості боєприпасів для протидії російським військам.

"Данія активно разом з іншими країнами НАТО займається підготовкою різної військової допомоги", – зазначив він.

Виконувач обов'язків міністра оборони додав, що боєприпаси підходять для самохідних артилерійських установок Caesar. Раніше парламент Данії схвалив постачання техніки до України. Снаряди, як очікується, будуть передані разом із системами. Данія та Норвегія мають намір й надалі посилювати спільну роботу над тим, щоб підтримувати Україну додатковою допомогою.

Фокус 31 березня повідомляв, що Словаччина збільшить виробничі потужності для постачання 155-мм снарядів в Україну. Представник словацького уряду запевнив, що його країна відіграватиме ключову роль у виробництві снарядів України. Вже реалізуються заходи, які допоможуть збільшити уп’ятеро виробництва 155-міліметрових боєприпасів на підприємствах. Точну кількість, яку отримають Збройні сили України, він не назвав.

Також колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв 28 березня заявив, що країна налагодила схему продажу Україні боєприпасів радянських часів. Загальна кількість болгарської зброї, як важчає експерт з питань національної безпеки, здатна сильно змінити хід повномасштабної війни з Росією на деяких ділянках фронту вже найближчим часом.