Болгарія могла таємно передати Україні величезну кількість боєприпасів, – експерт
За словами ексміністра оборони Бойка Ноєва, старі боєприпаси підійдуть для радянських танків, гаубиць та РСЗВ. Кількість снарядів здатна змінити хід повномасштабної війни з Росією.
Болгарія могла налагодити схему продажу Україні старого озброєння через посередників. Про це сказав колишній міністр оборони Болгарії, експерт з питань національної безпеки Бойко Ноєв 27 березня в інтерв'ю каналу BTV.
Загальна кількість болгарської зброї здатна сильно змінити хід повномасштабної війни з Росією на деяких ділянках фронту, упевнений він.
Ноєв розповів про плани передачі ЗСУ старих боєприпасів, виготовлених на Вазовському машинобудівному заводі (ВМЗ) у місті Сопот. Болгарські військові за це отримають нові боєприпаси.
Старі боєприпаси коштуватимуть майже 175 млн євро, додає видання EURACTIV.
"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ продаватиме їх через посередників в Україну", – сказав колишній міністр.
Радянські боєприпаси на складах у Болгарії, за словами Ноєва, знадобляться ЗСУ для танків, гаубиць, протитанкових гранатометів, реактивних систем залпового вогню, автоматів АК-47 та іншого озброєння.
EURACTIV наводить слова міністра оборони Димитара Стоянова. Він пояснював, що схему з ВМЗ узгодили для "оновлення запасів військового часу".
Як Болгарія допомагає Україні у військовому плані?
Болгарія відмовилася брати участь у замовленні 1 млн снарядів для України, заявив 24 березня президент країни Румен Радєв перед зустріччю лідерів країн ЄС у Брюсселі.
Угоду про закупівлю боєприпасів для ЗСУ 20 березня підписали 17 країн Євросоюзу та Норвегія.
Болгарія, за словами Радєва, може запровадити технологію виробництва 155-мм снарядів за стандартами НАТО та надсилати їх іншим членам союзу за запитом.
На думку Ноєва, Болгарія займає нерішучу позицію щодо великої війни в Україні.
"Всі країни використали можливість позбутися радянських озброєнь, які не могли обслуговувати. А Болгарія все ще зберігає літаки, скоро вони стануть непридатними. Замість отримання нової техніки, ми залишимося зі старою", — наголосив експерт.
Представник Єврокомісії у Брюсселі говорив, що Євросоюз хотів би бачити активну участь в угоді із закупівлі снарядів для України.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ з'ясували, як Київ через посередників у Польщі та Румунії отримав від Софії зброї та боєприпасів на 1 млрд доларів.
Український портал "Мілітарний" у лютому повідомляв, що українські військові застосували на фронті боєприпаси RTB-7MA для гранатометів РПГ-7, які були вироблені у Болгарії.