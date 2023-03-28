Болгарія могла таємно передати Україні величезну кількість боєприпасів, – експерт

За словами ексміністра оборони Бойка Ноєва, старі боєприпаси підійдуть для радянських танків, гаубиць та РСЗВ. Кількість снарядів здатна змінити хід повномасштабної війни з Росією.

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Болгарія могла налагодити схему продажу Україні старого озброєння через посередників. Про це сказав колишній міністр оборони Болгарії, експерт з питань національної безпеки Бойко Ноєв 27 березня в інтерв'ю каналу BTV.

Загальна кількість болгарської зброї здатна сильно змінити хід повномасштабної війни з Росією на деяких ділянках фронту, упевнений він.

Ноєв розповів про плани передачі ЗСУ старих боєприпасів, виготовлених на Вазовському машинобудівному заводі (ВМЗ) у місті Сопот. Болгарські військові за це отримають нові боєприпаси.

ЗСУ можуть отримати боєприпаси, виготовлені на Вазовському машинобудівному заводі

Старі боєприпаси коштуватимуть майже 175 млн євро, додає видання EURACTIV.

"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ продаватиме їх через посередників в Україну", – сказав колишній міністр.

Радянські боєприпаси на складах у Болгарії, за словами Ноєва, знадобляться ЗСУ для танків, гаубиць, протитанкових гранатометів, реактивних систем залпового вогню, автоматів АК-47 та іншого озброєння.

EURACTIV наводить слова міністра оборони Димитара Стоянова. Він пояснював, що схему з ВМЗ узгодили для "оновлення запасів військового часу".

Як Болгарія допомагає Україні у військовому плані?

Болгарія відмовилася брати участь у замовленні 1 млн снарядів для України, заявив 24 березня президент країни Румен Радєв перед зустріччю лідерів країн ЄС у Брюсселі.

Угоду про закупівлю боєприпасів для ЗСУ 20 березня підписали 17 країн Євросоюзу та Норвегія.

Болгарія, за словами Радєва, може запровадити технологію виробництва 155-мм снарядів за стандартами НАТО та надсилати їх іншим членам союзу за запитом.

На думку Ноєва, Болгарія займає нерішучу позицію щодо великої війни в Україні.

"Всі країни використали можливість позбутися радянських озброєнь, які не могли обслуговувати. А Болгарія все ще зберігає літаки, скоро вони стануть непридатними. Замість отримання нової техніки, ми залишимося зі старою", — наголосив експерт.

Представник Єврокомісії у Брюсселі говорив, що Євросоюз хотів би бачити активну участь в угоді із закупівлі снарядів для України.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ з'ясували, як Київ через посередників у Польщі та Румунії отримав від Софії зброї та боєприпасів на 1 млрд доларів.

Український портал "Мілітарний" у лютому повідомляв, що українські військові застосували на фронті боєприпаси RTB-7MA для гранатометів РПГ-7, які були вироблені у Болгарії.