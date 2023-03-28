Болгария могла тайно передать Украине огромное количество боеприпасов, – эксперт

По словам экс-министра обороны Бойко Ноева, старые боеприпасы подойдут для советских танков, гаубиц и РСЗО. Их количество способно изменить ход полномасштабной войны с Россией.

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Болгария могла наладить схему продаж Украине старого вооружения через посредников. Об этом сказал бывший министр обороны Болгарии, эксперт по национальной безопасности Бойко Ноев 27 марта в интервью каналу BTV.

Общее количество болгарского оружия способно сильно изменить ход полномасштабной войны с Россией на некоторых участках фронта, уверен он.

Ноев рассказал о планах передачи ВСУ старых боеприпасов, произведенных на Вазовском машиностроительном заводе (ВМЗ) в городе Сопот. Взамен болгарские военные получат новые боеприпасы.

ВСУ могут получить боеприпасы, произведенные на Вазовском машиностроительном заводе

Старые боеприпасы обойдутся почти в 175 млн евро, добавляет издание EURACTIV.

"Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов – сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать их через посредников в Украину", – сказал бывший министр.

Советские боеприпасы на складах в Болгарии, по словам Ноева, понадобятся ВСУ для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и другого вооружения.

EURACTIV приводит слова министра обороны Димитара Стоянова. Он объяснял, что схему с ВМЗ согласовали для "обновления запасов военного времени".

Как Болгария помогает Украине в военном плане?

Болгария отказались участвовать в заказе 1 млн снарядов для Украины, заявил 24 марта президент страны Румен Радев перед встречей лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Соглашение о закупках боеприпасов для ВСУ 20 марта подписали 17 стран Евросоюза и Норвегия.

Болгария, по словам Радева, может внедрить технологию производства 155-мм снарядов по стандартам НАТО и отправлять их другим членам союза по запросу.

По мнению Ноева, Болгария занимает нерешительную позицию в вопросе большой войны в Украине.

"Все страны использовали возможность избавиться от советских вооружений, которые не могли обслуживать. А Болгария все еще хранит самолеты и скоро они станут бесполезны. Вместо получения новой техники, мы останемся со старой", — подчеркнул эксперт.

Представитель Еврокомиссии в Брюсселе говорил, что Евросоюз хотел бы увидеть более широкое участие в сделке по закупке снарядов для Украины.

Напомним, что ранее СМИ выяснили, как Киев через посредников в Польше и Румынии получил от Софии оружия и боеприпасов на 1 млрд долларов.

Украинский портал "Милитарный" в феврале сообщал, что украинские военные применили на фронте боеприпасы RTB-7MA для гранатометов РПГ-7, произведенные в Болгарии.