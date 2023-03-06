Болгария через посредников продала оружия Украине на 1 млрд евро, – Euractiv

В 2022 году некоторые болгарские оружейные компании фиксировали 100% рост продаж, который во много связан с тем, что компании продавали оружие посредникам для дальнейшей отправки Киеву.

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Через посредников в Польше и Румыния Болгария с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину передала оружия и боеприпасов на 1 млрд долларов. Об этом сообщается в расследовании Euractiv.

За последние два года Болгария передала Украине оружия на 1 млрд долларов через другие страны. Журналистам еще осенью стало известно, что болгарские компании поставляли оружие с первых дней полномасштабного вторжения. При этом не требовалось задействование Комиссии экспортного контроля для разрешения на поставки.

Теперь журналистам стало известно, что еще до войны с начала 2021 года по 24 февраля 2022 года не было никаких прямых сделок между Украиной и болгарскими оружейными компаниями, изготавливающие оружие советских калибров. Однако в 2022 года Болгария косвенно экспортировала оружие в Украину на сумму не менее 1 млрд долларов. Были рекордные продажи за границу, в основном в Польшу и Румынию, откуда вооружение попадало в Украину.

В Болгарии тогдашняя министр экономики Корнелия Нинова выступала против экспорта оружия и грозила запретить любые прямые поставки. В июле 2022 года ее правительство ушло в отставку и только с конца 2022 года парламент проголосовал за прямые поставки вооружений.

"Болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским компаниям, потому что есть практика, когда это происходит через иностранные программы. Есть программа с хорошим финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские", — сказал изданию бывший и.о. министра обороны Велизар Шаламанов.

По итогу некоторые болгарские предприятия фиксировали 100% рост продаж.

Напомним, 23 февраля NYT сообщал, что Минобороны Британии создало секретную группу для закупки 122-мм боеприпасов для украинской армии.

18 января Welt сообщил, что Болгария тайно снабжала Украину оружием на начале полномасштабного вторжения.