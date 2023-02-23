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Военный Фокус Российско-украинская война

Минобороны Британии создало секретную группу для закупки старых 122-мм снарядов для ВСУ, — NYT

122-мм боеприпас, снаряды, украина
Украина ищет снаряды советского образца по всей Европе и в других странах

По данным журналистов, Украина ищет боеприпасы советского образца где только можно, включая села в Восточной Европе. Сейчас производство 122-мм снарядов возобновили на заводе "Терем" в Болгарии.

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Министерство обороны Великобритании сформировало секретную целевую группу, которая занимается приобретением советских 122-мм снарядов для Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 23 февраля, пишет издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняется, Украина продолжает искать боеприпасы советского образца для своего оружия где только можно, включая села в Восточной Европе.

В последние месяцы украинские военные выпускали от 2000 до 4000 артиллерийских снарядов ежедневно, но для деоккупации территорий нужно больше, пишет издание.

Производство оружия для Украины в Болгарии

В январе в Болгарии расконсервировали военный завод "Терем — Царь Самуил" в городе Костенец, который в советское время производил 122-мм снаряды, однако был закрыт в 1988 году, когда завершилась Холодная война с Западом. Сейчас конвейеры предприятия снова готовы выпускать боеприпасы.

Журналисты сообщают, что на церемонии перерезания ленточки для новой производственной линии в прошлом месяце присутствовали представители посольства США.

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Министр обороны Болгарии Димиар Стоянов открывает новую линию завода "Терем"

Согласно данным правительства по состоянию на октябрь 2022 года, экспорт оружия в Болгарии в прошлом году превысил $3 млрд, что примерно в пять раз больше, чем продажи за границу в 2019 году. Существенную роль в этом сыграли поставки в Украину.

Поиск советского оружия

После начала военной агрессии РФ в феврале прошлого года Киев запрашивал у посредников в США и других странах оружие советского образца. Украина покупала боеприпасы везде, где могла их найти.

В результате, брокеры из США с наличкой в дипломатах обыскивали заводы в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии в поисках советских снарядов. Более того, Вашингтон и Лондон, по мере истощения запасов в Европе, начали финансировать сделки с участием третьих стран и посредников, которые не хотят разглашения информации.

Великобритания даже создала секретную оперативную группу для вооружения Украины. Подтверждающий это документ оказался на руках у журналистов NYT.

Так, Лондон пытался закупить 40 тыс. обычных и реактивных снарядов, произведенных пакистанскими артиллерийскими заводами. По условиям достигнутых договоренностей с компанией Pakistan Ordnance Factories британская сторона должна была заплатить брокеру из Румынии за покупку оружия. Однако сделка сорвалась: пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.

Напомним, 23 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российско-украинская война продлится еще около года. По его словам, страны НАТО могут начать поставлять истребители Украине.