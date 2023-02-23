Міноборони Британії створило секретну групу для закупівлі старих 122-мм снарядів для ЗСУ, — NYT

За даними журналістів, Україна шукає боєприпаси радянського зразка, де тільки можна, включаючи села в Східній Європі. Наразі виробництво 122-мм снарядів відновили на заводі "Терем" у Болгарії.

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Міністерство оборони Великобританії сформувало секретну цільову групу, яка займається придбанням радянських 122 мм снарядів для Збройних сил України. Про це в четвер, 23 лютого, пише видання The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

Як уточнюється, Україна продовжує шукати боєприпаси радянського зразка для своєї зброї, де тільки можна, включаючи села в Східній Європі.

Останніми місяцями українські військові випускали від 2000 до 4000 артилерійських снарядів щодня, але для деокупації територій потрібно більше, пише видання.

Виробництво зброї для України в Болгарії

У січні в Болгарії розконсервували військовий завод "Терем — Цар Самуїл" у місті Костенець, яке за радянських часів виробляло 122-мм снаряди, проте було закрите 1988 року, коли завершилася Холодна війна із Заходом. Наразі конвеєри підприємства знову готові випускати боєприпаси.

Журналісти повідомляють, що на церемонії перерізання стрічки для нової виробничої лінії минулого місяця були присутні представники посольства США.

[ + – ] Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов відкриває нову лінію заводу "Терем"

За даними уряду станом на жовтень 2022 року, експорт зброї в Болгарію минулого року перевищив $3 млрд, що приблизно вп'ятеро більше, ніж продаж за кордон у 2019 році. Істотну роль у цьому відіграли постачання в Україну.

Пошук радянської зброї

Після початку військової агресії РФ у лютому минулого року Київ запитував у посередників у США й інших країнах зброю радянського зразка. Україна купувала боєприпаси усюди, де могла їх знайти.

У результаті брокери зі США з готівкою в дипломатах обшукували заводи в Боснії та Герцеговині, Сербії та Румунії в пошуках радянських снарядів. Крім того, Вашингтон і Лондон, у міру виснаження запасів у Європі, почали фінансувати угоди за участю третіх країн і посередників, які не хочуть розголошення інформації.

Великобританія навіть утворила секретну оперативну групу для озброєння України. Документ, що підтверджує це, опинився на руках у журналістів NYT.

Лондон намагався закупити 40 тис. звичайних і реактивних снарядів, вироблених пакистанськими артилерійськими заводами. За умовами досягнутих домовленостей із компанією Pakistan Ordnance Factories британська сторона мала заплатити брокеру з Румунії за купівлю зброї. Однак угода зірвалася: пакистанський постачальник не зміг доставити боєприпаси.

Нагадаємо, 23 лютого міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що російсько-українська війна триватиме ще близько року. За його словами, країни НАТО можуть почати постачати винищувачі України.