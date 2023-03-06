Болгарія через посередників продала зброї Україні на 1 млрд євро, – Euractiv

У 2022 році деякі болгарські збройові компанії фіксували 100% зростання продажів, яке багато пов'язане з тим, що компанії продавали зброю посередникам для подальшого відправлення Києву.

Related video

Через посередників у Польщі та Румунії Болгарія з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну передала зброї та боєприпасів на 1 млрд доларів. Про це повідомляється у розслідуванні Euractiv.

За останні два роки Болгарія передала Україні зброї на 1 млрд. доларів через інші країни. Журналістам ще восени стало відомо, що болгарські компанії постачали зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. При цьому не вимагалося задіяння Комісії експортного контролю для дозволу на постачання.

Тепер журналістам стало відомо, що ще до війни з початку 2021 року до 24 лютого 2022 року не було жодних прямих угод між Україною та болгарськими збройовими компаніями, які виготовляють зброю радянських калібрів. Однак у 2022 році Болгарія побічно експортувала зброю в Україну на суму щонайменше 1 млрд доларів. Були рекордні продажі за кордон, переважно до Польщі та Румунії, звідки озброєння потрапляло в Україну.

У Болгарії тодішня міністерка економіки Корнелія Нінова виступала проти експорту зброї та загрожувала заборонити будь-які прямі постачання. У липні 2022 року її уряд пішов у відставку і лише з кінця 2022 року парламент проголосував за пряме постачання озброєнь.

"Болгарські збройові компанії не продають зброю та боєприпаси безпосередньо українським компаніям, бо є практика, коли це відбувається через іноземні програми. Є програма з хорошим фінансуванням у Великій Британії, США та Польщі. За цією програмою купується необхідне для України озброєння, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські", — сказав виданню колишній в.о. міністра оборони Велізар Шаламанов.

За підсумками, деякі болгарські підприємства фіксували 100% зростання продажів.

Нагадаємо, 23 лютого NYT повідомляв, що Міноборони Британії створило секретну групу для закупівлі 122-мм боєприпасів для української армії.

18 січня Welt повідомив, що Болгарія таємно постачала Україну зброєю на початку повномасштабного вторгнення.