Норвегия и Дания передадут Украине 8 тысяч снарядов в САУ Caesar

Скандинавские страны намерены передать Украине 155 мм снаряды вместе с самоходными артиллерийскими установками Caesar.

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Норвегия и Дания договорились о совместной передаче Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм к самоходным установкам Caesar. Подробности 3 апреля опубликовало Минобороны Дании.

Собирать боеприпасы начнут на предприятиях, расположенных на территории Дании. Применятся компоненты производства обеих стран. Со временем снаряды будут отправлять в Украину.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал сотрудничество с Норвегией по этому вопросу эффективным примером для других европейских государств. Он напомнил, что украинская армия нуждается в большом количестве боеприпасов для противодействия российским войскам.

"Дания активно вместе с другими странами НАТО занимается подготовкой разной военной помощи", — отметил он.

Исполняющий обязанности министра обороны добавил, что боеприпасы подходят для самоходных артиллерийских установок Caesar. Ранее парламент Дании одобрил поставки техники в Украину. Снаряды, как ожидается, будут переданы вместе с системами. Дания и Норвегия намерены и дальше усиливать совместную работу над тем, чтобы поддерживать Украину дополнительной помощью.

Фокус 31 марта сообщал, что Словакия увеличит производственные мощности для снабжения 155-мм снарядов в Украину. Представитель словацкого правительства заверил, что его страна будет играть ключевую роль в производстве снарядов Украины. Уже реализуются мероприятия, которые помогут увеличить в пять раз производства 155-миллиметровых боеприпасов на предприятиях. Точного количества, которое получат Вооруженные силы Украины, он не назвал.

Также бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев 28 марта заявил, что страна наладила схему продаж Украине боеприпасов советских времен. Общее количество болгарского оружия, как затрудняется эксперт по национальной безопасности, способно сильно изменить ход полномасштабной войны с Россией на некоторых участках фронта уже в ближайшее время.