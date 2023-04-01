Шість танкових батальйонів: у Міноборони ФРН назвали загальну кількість танків Leopard для ЗСУ

За словами глави відомства Бориса Пісторіуса, Україна отримає 160 одиниць німецької техніки. Однак він нагадав, що США та Великобританія також передадуть бойові танки для української армії.

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Країни НАТО планують відправити в Україну два батальйони з німецькими бойовими танками Leopard-2 і чотири батальйони з Leopard-1. Загальна кількість цієї техніки становитиме 160 одиниць. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Die Welt 1 квітня.

За його словами, відправити для ЗСУ більше такого озброєння навряд чи вдасться, бо ресурси союзників обмежені. Він зазначив, що Німеччина не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати.

"Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено. Наші запаси, як і запаси інших країн, обмежені", — заявив він.

Пісторіус розповів, що Польща спільно з союзниками відправить Києву два батальйони Leopard-2, де буде 60 танків. Крім того, до кінця року до них додадуться 100 танків Leopard-1, зібраних у чотири батальйони. Міністр оборони ФРН зазначив, що США разом із Великобританією теж поставляють танки.

"Але на жаль, у країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи відправлення. Попри це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України", — підсумував глава відомства.

Нагадаємо, 30 березня заступник голови Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що передача осучаснених танків ЗСУ наближає перемогу України. За його словами, українські бійці мають високу мотивацію, щоб опанувати західну бронетехніку.

27 березня в Україну прибули перші 18 танків Leopard2, які передала Німеччина. Крім того, Берлін передав 40 бронетранспортерів Marder.