"Наближатимуть перемогу України": генерал ЗСУ розповів про важливість танків Leopard 2

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, українці бійці мають високу мотивацію, щоби опанувати західну бронетехніку. Також він особисто поїздив на танку Leopard 2.

Related video

Перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що передача сучасних танків ЗСУ наближає перемогу. Про це повідомляє АрміяInform.

Під час візиту генерала в Польщу на базу, де навчають українських танкістів та піхотинців Павлюк відзначив, що бійці мають високу мотивацію для опанування західних зразків озброєння. Також заммінстра особисто випробував міць танку Leopard 2 та оцінив якість бойової машини.

"Сила, потужність, хід і високий рівень захисту від ураження. Цей танк справді надихає. Так кажуть й наші воїни, які отримують знання і навички управляти ним. Leopard — це грізна зброя, яка в руках навчених наших захисників наближатиме перемогу України над окупантом!" — заявив генерал-лейтенант.

Він також оглянув навчальні місця, тренажерні класи для теорії і практики, а також поспілкувався з бійцями й закордонними інструкторами. Окрім цього генерал Павлюк вручив нагороди керівникам тренувальних курсів. Український офіцер заявив, що бійці зможуть здобути мир для всієї Європи.

Нагадаємо, 27 березня у Польщі пояснили, чому Україні не передадуть всі винищувачі МіГ-29. Літаки необхідні для власних ВПС.

Також 27 березня в Міноборони Польщі оголосили про наміри створити найбоєздатнішу й найчисельнішу армію в Європі.