"Будут приближать победу Украины": генерал ВСУ объяснил важность танков Leopard 2

По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, у украинских бойцов высокая мотивация, чтобы овладеть западной бронетехникой. Также он лично поездил на танке Leopard 2.

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Первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что передача современных танков ВСУ приближает победу. Об этом сообщает АрмияInform.

Во время визита генерала в Польшу на базу, где учат украинских танкистов и пехотинцев, Павлюк отметил, что бойцы имеют высокую мотивацию для осваивания западными образцами вооружения. Также заместитель министра лично оценил мощь танка Leopard 2 и качество основного боевого танка.

"Сила, мощность, ход и высокий уровень защиты от поражения. Этот танк действительно вдохновляет. Так говорят и наши воины, которые получают знания и навыки управлять им. Leopard — это грозное оружие, которое в руках умудренных наших защитников будет приближать победу Украины над оккупантом!" – заявил генерал-лейтенант.

Он также осмотрел учебные места, тренажерные классы по теории и практике, а также пообщался с бойцами и зарубежными инструкторами. Кроме этого, генерал Павлюк вручил награды руководителям тренировочных курсов. Украинский офицер заявил, что бойцы смогут обрести мир для всей Европы.

Напомним, 27 марта в Польше объяснили, почему Украине не передадут все истребители МиГ-29. Самолеты необходимы для собственных ВВС.

Также 27 марта в Минобороны Польши объявили о намерениях создать самую боеспособную и многочисленную армию в Европе.