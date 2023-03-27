В Польше объяснили, почему не отправят все истребители МиГ-29 Украине

Эффективность в поставках самолетов польское правительство считает основной составляющей, поэтому поставки будут происходить постепенно. Вместе с тем власти Польши также планируют использовать истребители МиГ-29.

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Польша укрепляет собственную безопасность, а вопрос использования МиГ-29 до сих пор остается важным. Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил 27 марта на Radio FM 24.

По его мнению, эти авиасудна следует передавать постепенно. Это позволит, как считает чиновник, улучшить эффективность предоставления военной помощи.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украины", – отметил он.

Павел Яблонский добавил, что сейчас идет процесс усиления польского войска. ВВС страны якобы намерены также использовать эти самолеты.

Передача Украине истребителей МиГ-29 будет сопровождаться "дополнительными мерами по защите польского неба". Яблонский добавил, что в скором времени об этом обществе будет проинформировано Министерством национальной обороны.

Минобороны Польши точных данных о количестве МиГ-29 не разглашает. Военно-воздушные силы могут использовать только 29 из 40, но эта информация официально не подтверждена. Остальные самолеты не ремонтировали и не модернизировали годами.

Ранее Фокус сообщал, что Словакия подтвердила передачу Украине четырех истребителей. Министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что передислокацию техники провели украинские летчики при поддержке ВВС Словакии. Первые четыре истребителя МиГ-29 уже передали Вооруженным силам Украины.

Также эксперт Гай Маккардл сравнил МиГ-29 с финскими "Hornet", которые пригласила Украина. В отличие от советских образцов, Hornet долгое время находится в воздухе. Глава финского правительства Санна Марин заявила, что запрос на F-18 Hornet для Украины будет рассмотрен, однако глава Минобороны страны Антти Кайкконен сейчас высказывается против поставок Киеву финских "Шершней".