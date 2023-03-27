Польша планирует создать самую мощную и многочисленную армию в Европе, — Минобороны

По словам Мариуша Блащака, польское правительство намерено увеличить численность своей армии до 300 000 военнослужащих. Реализация этого плана может начаться после осенних выборов.

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время лекции в Торуни 25 марта заявил, что вскоре польская армия может стать самой многочисленной в Европе. По его словам, Польша должна сделать выводы из того, что сейчас происходит в Украине и увеличить численность своей армии до 300 000 военнослужащих. Об этом сообщает польская радиостанция Radio Szczecin.

Глава Минобороны сообщил, что нынешние действия польского правительства свидетельствуют о намерениях создать самую многочисленную армию в Европе, при этом Варшава не собирается вынашивать никаких планов по нападению. Реализация этого плана, отмечает Блащак, намечена на период после осенних выборов в стране.

"Если мы завершим наши действия, если мы сможем осуществить их беспрепятственно после осенних выборов, то в скором времени польские сухопутные войска станут сильнейшими в Европе. Мы последовательно придем к этому не потому, что хотим на кого-то напасть, а потому, что хотим эффективно сдерживать агрессора", — заявил министр.

Блащак добавил, что сейчас польская армия, включая Силы территориальной обороны, насчитывает 160 000 солдат. Однако это не предел — численность армии могут довести до 300 000 бойцов, из которых 250 000 будут кадровыми военными, а остальные — принадлежать к территориальной обороне.

Напомним, военный аналитик Ханс Петтер Мидтун 25 марта высказал предположение, что если Россия выведет свою агрессию против Украины на новый уровень Польша может стать авангардом НАТО в Восточной Европе. По его словам, пока в НАТО идут дискуссии, Польша постепенно наращивает запасы своих вооружений.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 16 марта заявил, что польская компания Fabryka Broni Łucznik-Radom заключила контракт на поставку партии карабинов Grot для украинских военнослужащих. Польские обозреватели отметили, что выбор этого вооружения связан с тем, карабин весьма надежен и неприхотлив в эксплуатации.