Надежность и неприхотливость: Польша поставит украинским бойцам карабины Grot (фото)

Польские обозреватели отметили, что выбор Grot был неслучайным — после того, как партия карабинов была безвозмездно направлена в Украину в прошлом году, украинские военные положительно отзывались о польском автомате.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская компания Fabryka Broni Łucznik-Radom заключила контракт на поставку партии карабинов Grot для украинских военнослужащих. Как сообщили 16 марта обозреватели Defence 24, автомат был выбран Украиной не случайно — оружие обладает высокой надежностью и терпимостью к качеству используемых для него боеприпасов.

В публикации отмечено, что в 2022 году Польша безвозмездно передала партию карабинов Grot в рамках военной помощи Украине, после чего украинские защитники в положительном ключе отзывались о польском оружии.

После этого концерн Polska Grupa Zbrojeniowa и его дочерняя компания Fabryka Broni Łucznik-Radom провели переговоры о продаже Украине крупной партии этого оружия. Карабины уже будут закуплены на коммерческой основе, хотя пока неясно откуда поступит финансирование. Обозреватели пишут, что возможно, средства на покупку автоматов поступят из европейских фондов поддержки.

Grot — польская разработка

Карабины Grot полностью являются разработкой польских оружейников, над проектом которого начали работать еще в 2007 году. Идея заключалась в создании автомата, максимально соответствующего стандартам НАТО под калибр 5,56 × 45 мм и уходе от концепции "Калашникова".

Первый образец был выпущен в 2010 году, а в течение последующих семи лет проводились доработки до показателей, необходимых для запуска серийного производства.

Конструкция Grot представляет собой модульную систему стрелкового оружия, что позволяет в оперативном порядке заменить не только ствол, но и собрать в нужный момент или автомат, или ручной пулемет, или же самозарядную винтовку.

Конструкторы большое внимание уделили эргономике и удобству обращения с карабином. Они отказались от опции отсечки ведения огня по три патрона, что дало возможность совместить переключатели предохранителя и изменения режима огня в одной детали, расположенной сверху рукояти.

Принцип стрельбы Grot основан на автоматике с коротким ходом поршня и запиранием канала ствола при повороте затвора на семь упоров. Таким образом польские инженеры отошли от концепции АК. Ствольная коробка из алюминиевого сплава разработана так, что ее можно использовать и в классической компоновке и для "буллпала", хотя нижняя часть для различных компоновок разная.

Длина карабина в классической компоновке с разложенным прикладом составляет 900 мм со сложенным прикладом – 670 мм. В компоновке "буллпал" автомат имеет те же 670 мм, при этом длина ствола в обоих случаях составляет 406 мм. Вес карабина несмотря на современные материалы — 3,65 кг, причем вес АК-12, например, под калибр 5,45×39 мм составляет 3,5 кг, а вес американского коллеги М4А1 — 3,4 кг.

Напомним, 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Украине передадут 4 истребителя МиГ-29. По его словам, самолеты до сих пор эксплуатируются в системе ПВО страны, однако решение о передаче МиГ-29 уже принято на уровне органов власти.