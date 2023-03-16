Надійність та невибагливість: Польща постачатиме українським бійцям карабіни Grot (фото)

Польські оглядачі зазначили, що вибір Grot був невипадковим — після того, як партію карабінів було безоплатно спрямовано в Україну минулого року, українські воєнні позитивно відгукувалися про польський автомат.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що польська компанія Fabryka Broni Łucznik-Radom уклала контракт на постачання партії карабінів Grot для українських воєннослужбовців. Як повідомили 16 березня оглядачі Defence 24, автомат був обраний Україною не випадково — зброя має високу надійність і терпимість до якості боєприпасів, які використовуються для нього.

У публікації зазначено, що у 2022 році Польща безоплатно передала партію карабінів Grot у межах воєнної допомоги Україні, після чого українські захисники у позитивному ключі відгукувалися про польську зброю.

Після цього концерн Polska Grupa Zbrojeniowa та його дочірня компанія Fabryka Broni Łucznik-Radom провели переговори щодо продажу Україні великої партії цієї зброї. Карабіни вже будуть закуплені на комерційній основі, хоча поки незрозуміло, звідки надійде фінансування. Оглядачі пишуть, що, можливо, кошти на купівлю автоматів надійдуть із європейських фондів підтримки.

Grot — польська розробка

Карабіни Grot повністю є розробкою польських зброярів, над проєктом якого почали працювати ще 2007 року. Ідея полягала у створенні автомата, що максимально відповідає стандартам НАТО під калібр 5,56 × 45 мм та уникнення концепції "Калашнікова".

Перший зразок було випущено у 2010 році, а протягом наступних семи років проводили доопрацювання до показників, необхідних для запуску серійного виробництва.

Конструкція Grot є модульною системою зброя для стрільби, що дозволяє в оперативному порядку замінити не тільки стовбур, але й зібрати в потрібний момент або автомат, або ручний кулемет, або самозарядну гвинтівку.

Конструктори велику увагу приділили ергономіці та зручності поводження з карабіном. Вони відмовилися від опції відсічення ведення вогню по три набої, що дало можливість поєднати перемикачі запобіжника та зміни режиму вогню в одній деталі, розташованій зверху рукоятки.

Принцип стрільби Grot заснований на автоматиці з коротким ходом поршня та замиканням каналу ствола при повороті затвора на сім упорів. Таким чином, польські інженери відійшли від концепції АК. Стовбурна коробка з алюмінієвого сплаву розроблена так, що її можна використовувати і в класичному компонуванні і для "буллпала", хоча нижня частина для різних компоновок різна.

Довжина карабіна в класичному компонуванні з розкладеним прикладом становить 900 мм із складеним прикладом – 670 мм. У компонуванні "буллпал" автомат має ті ж 670 мм, при цьому довжина ствола в обох випадках становить 406 мм. Вага карабіна попри сучасні матеріали — 3,65 кг, причому вага АК-12, наприклад, під калібр 5,45 39 мм становить 3,5 кг, а вага американського колеги М4А1 — 3,4 кг.

Нагадаємо, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Україні передадуть 4 винищувачі МіГ-29. За його словами, літаки досі експлуатуються в системі ППО країни, проте рішення про передачу МіГ-29 вже ухвалено на рівні органів влади.