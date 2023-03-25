"Вторая по силе, после Украины": Польша может вступить в войну против России, — эксперт

По словам военного аналитика Ханса Петтера Мидтуна, Восточная Европа лучше понимают Россию. Так, Польша увеличивает запасы своих вооружений, а также численность вооруженных сил.

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Польша может стать авангардом НАТО в Восточной Европе, если РФ выведет свою агрессию против Украины на новый уровень. Об этом заявил военный аналитик Ханс Петтер Мидтун в Kyiv Post.

По его мнению, в НАТО сейчас накапливаются большие разногласия, однако Польша увеличивает запасы своих вооружений. Кроме того, Варшава понимает, что происходит в Восточной Европе на фоне войны в Украине.

"Суть в том, что Польша думает, планирует и действует в соответствии с последней стратегической концепцией НАТО. Она наращивает военную мощь, чтобы сделать — если потребуется — то, чего США и НАТО не сделают: то есть начать сражаться вместе с Вооруженными силами Украины, чтобы остановить войну, которая угрожает европейской безопасности и стабильности", — заявил Мидтун.

По его мнению, Восточная Европа лучше понимают Россию.

Напомним, что Польша намерена разместить пусковые установки HIMARS у границы с Калининградской областью России. Этот шаг может стать сдерживающим фактором для РФ, если она решит напасть на Польшу из-за ее активной помощи Украине.

"Страны Восточной Европы поддерживают борьбу Украины за свое право на существование — свой суверенитет и независимость — не только из доброты, а в первую очередь, чтобы защитить себя", — написал Мидтун.

Эксперт заявил, что в настоящее время в польской армии насчитывается 170 000 солдат. Наравне с сегодняшней Германией она планирует создать "крупнейшую сухопутную армию в Европе" численностью 300 000 мужчин и женщин, включая 250 000 профессиональных солдат и 50 000 сотрудников территориальной обороны.

Также сообщалось, что Польша вместе с союзниками по НАТО проведет учения Zalew-2023 на границе с Россией. На Вислинской косе, граничащей с Калининградской областью России, учения по противодействию террористической угрозе продлятся с 27 по 31 марта.

Кроме того, Польша передала Украине 30 БТР Oncilla 4x4. Бронетранспортер предназначен для вывоза десанта и прикрытия в сложных погодных условиях и плохой проходимостью грунта. Он имеет второй уровень защиты по стандартам НАТО и вооружен 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом.