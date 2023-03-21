Машины, которые спасают жизни: Польша передала Украине 30 БТР Oncilla 4x4 (видео)

Бронетранспортер предназначен для вывоза десанта и прикрытия в сложных погодных условиях и плохой проходимостью грунта. Он имеет второй уровень защиты по стандартам НАТО и вооружен 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом.

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Украинские подразделения специального назначения получили 30 колесных многоцелевых бронетранспортеров Oncilla 4x4, предоставленных Польшей. Техника уже хорошо себя зарекомендовала на поле боя и неоднократно спасала жизни украинским бойцам. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что поставка бронетранспортеров была профинансирована польской компанией "Trans Select", которая пожертвовала деньги на приобретение техники для украинских разведчиков. Сотрудник ГУР высказали благодарность за военную помощь польской стороны.

Что известно о машине Oncilla 4x4

БТР Oncilla — это совместная польско-украинская разработка, созданная на базе бронеавтомобиля "Дозор-Б" производства Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова (ХМКБ) с колесной формулой 4x4. Машина была разработана компанией Lacenaire Limited в сотрудничестве с польской компанией MISTA, которая выступила в качестве производителя.

Конструкция Oncilla является обычной для современных легких тактических бронемашин: двигатель мощностью 210 л.с расположен в передней части, экипаж — в средней, а отделение для личного состава находится в задней части. Базовый запас хода машины составляет 600 км.

Корпус БТР выполнен из высокопрочной броневой стали, которая обеспечивает защиту от стандартных боеприпасов типа 7,62 x 51 мм (винтовочно-пулеметный боеприпас НАТО). Для повышения уровня защиты может использоваться дополнительная броня, способная защитить от 12,7-мм пуль стандарта НАТО. Таким образом машина имеет второй уровень защиты по стандартам НАТО (STANAG-4269).

Экипаж защищен пуленепробиваемыми стеклами, которые обеспечивают уровень защиты, аналогичный базовой броне. Днище машины имеет цилиндрическую форму для лучшей защиты от мин.

На вооружении Oncilla состоит боевой модуль с одним 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом НСВ "Утес". Также на бронемашине может быть установлена система управления огнем (СУО) которая оборудована лазерным дальномером, тепловизором и цветными телевизионными камерами.

Бронемашина предназначена для выполнения боевых задач по вывозу десанта и прикрытия в сложных погодных условиях и плохой проходимостью грунта. В нее помещаются девять человек — 6 десантников, один стрелок, водитель и командир.

"Таких машин 30, которые уже воюют. Они очень хорошо показали себя на поле боя, спасали жизни", — отметил представитель конструкторского бюро "Берилл" Виктор Левченко.

Напомним, польская компания Fabryka Broni Łucznik-Radom заключила контракт на поставку партии карабинов Grot для бойцов ВСУ. Украинские военные положительно отзывались о польском автомате за его надежность и неприхотливость.