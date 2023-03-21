Машини, які рятують життя: Польща передала Україні 30 БТР Oncilla 4x4 (відео)

Бронетранспортер призначений для вивезення десанту й прикриття в складних погодних умовах і за поганої прохідності ґрунту. Він має другий рівень захисту за стандартами НАТО й озброєний 12,7-мм великокаліберним кулеметом.

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Українські підрозділи спеціального призначення отримали 30 багатоцільових колісних бронетранспортерів Oncilla 4x4, наданих Польщею. Техніка вже добре зарекомендувала себе на полі бою та неодноразово рятувала життя українським бійцям. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що постачання бронетранспортерів було профінансовано польською компанією Trans Select, яка пожертвувала гроші на придбання техніки для українських розвідників. Співробітник ГУР висловив подяку за військову допомогу польської сторони.

Що відомо про машину Oncilla 4x4

БТР Oncilla — це спільна польсько-українська розробка, створена на базі бронеавтомобіля "Дозор-Б" виробництва Харківського конструкторського бюро машинобудування імені Морозова (ХМКБ) із колісною формулою 4x4. Машина була розроблена компанією Lacenaire Limited у співпраці з польською компанією MISTA, яка виступила як виробник.

Конструкція Oncilla є звичайною для сучасних легких тактичних бронемашин: двигун потужністю 210 л. Базовий запас ходу машини складає 600 км.

Корпус БТР виконаний із високоміцної броньової сталі, що забезпечує захист від стандартних боєприпасів типу 7,62 x 51 мм (гвинтівково-кулеметний боєприпас НАТО). Для підвищення рівня захисту може використовуватися додаткова броня, здатна захистити від 12,7 мм куль стандарту НАТО. Отже, машина має другий рівень захисту за стандартами НАТО (STANAG-4269).

Екіпаж захищений куленепробивним склом, яке забезпечує рівень захисту, аналогічний базовій броні. Дно машини має циліндричну форму для кращого захисту від мін.

На озброєнні Oncilla є бойовий модуль із одним 12,7-мм великокаліберним кулеметом НСВ "Утьос". Також на бронемашині може бути встановлена система управління вогнем (СУВ), яка обладнана лазерним далекоміром, тепловізором і кольоровими телевізійними камерами.

Бронемашина призначена для виконання бойових завдань із вивезення десанту й прикриття в складних погодних умовах і за поганої прохідності ґрунту. В неї поміщаються дев'ять осіб — 6 десантників, один стрілець, водій і командир.

"Таких машин 30, які вже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя", — зазначив представник конструкторського бюро "Берил" Віктор Левченко.

Нагадаємо, польська компанія Fabryka Broni Łucznik-Radom уклала контракт на постачання партії карабінів Grot для бійців ЗСУ. Українські військові позитивно відгукувалися про польський автомат за його надійність і невибагливість.