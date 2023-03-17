"Путин восстанавливает империю зла": Польша разместит HIMARS под российским Калининградом

По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, задача польских властей — укрепить армию таким образом, чтобы президент РФ боялся напасть.

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Польша намерена разместить на границе с Калининградской областью РФ пусковые установки ракет HIMARS. Об этом пишет Portal samorzadowy.

Сообщается, что 16-я механизированная дивизия в Ольштыне, городе на севере Польши, уже получила новые образцы военной техники, включая корейские танки К2, самоходные артиллерийские установки К9, а также заказанные в 2019 году HIMARS.

"16-я механизированная дивизия с каждой неделей становится все сильнее и сильнее благодаря ее бойцам и технике", — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время участия в мероприятии по случаю военной присяги солдат добровольной срочной службы и Территориальных сил обороны.

Министр заявил, что президент РФ Владимир Путин решил "восстановить империю зла", а потому нападает на своих соседей.

"Наша задача, задача польских властей — укрепить польские вооруженные силы таким образом, чтобы Путин не посмел напасть на Польшу", — добавил он.

Напомним, что Польша поставит украинским бойцам карабины Grot. Польские обозреватели отметили, что выбор Grot был неслучайным — после того, как партия карабинов была безвозмездно направлена в Украину в прошлом году, украинские военные положительно отзывались о польском автомате.

Также президент Польши Анджей Дуда 16 марта заявил, что его страна в ближайшие дни передаст Украине 4 истребителя МиГ-29. Кроме анонса первых четырех самолетов польский политик сказал, что остальные самолеты готовят к передаче, однако точное количество не называется.