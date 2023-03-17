"Путін відновлює імперію зла": Польща розмістить HIMARS під російським Калінінградом

За словами міністра оборони країни Маріуша Блащака, завдання польської влади зміцнити армію так, щоб президент РФ боявся напасти.

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Польща розмістить на кордоні з Калінінградською областю РФ пускові установки ракет HIMARS. Про це пише Portal samorzadowy.

Повідомляється, що 16-а механізована дивізія в Ольштині, місті на півночі Польщі, вже отримала нові зразки військової техніки, враховуючи корейські танки К2, самохідні артилерійські установки К9, а також замовлені у 2019 році HIMARS.

"16-та механізована дивізія з кожним тижнем стає все сильнішою і сильнішою завдяки її бійцям і техніці", — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час участі у заході з нагоди військової присяги солдат добровільної строкової служби та Територіальних сил оборони.

Міністр заявив, що президент РФ Володимир Путін вирішив "відновити імперію зла", а тому нападає на своїх сусідів.

"Наше завдання, завдання польської влади — зміцнити польські збройні сили так, щоб Путін не наважився напасти на Польщу", — додав він.

Нагадаємо, що Польща поставить українським бійцям карабіни Grot. Польські оглядачі зазначили, що вибір Grot був невипадковим — після того, як партію карабінів було безоплатно відправлено в Україну в минулому році, українські військові позитивно відгукувалися про польський автомат.

Також президент Польщі Анджей Дуда 16 березня заявив, що його країна найближчими днями передасть Україні 4 винищувачі МіГ-29. Окрім анонсу перших чотирьох літаків польський політик сказав, що решту літаків готують до передавання, однак точна кількість не називається.