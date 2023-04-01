Шесть танковых батальонов: в Минобороны ФРГ назвали общее количество танков Leopard для ВСУ

По словам главы ведомства Бориса Писториуса, Украина получит 160 единиц немецкой техники. Однако он напомнил, что США и Великобритания также передадут боевые танки для украинской армии.

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Страны НАТО планируют отправить в Украину два батальона с немецкими боевыми танками Leopard-2 и четыре батальона с Leopard-1. Общее число этой техники составит 160 единиц. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Die Welt 1 апреля.

По его словам, отправить для ВСУ больше такого вооружения вряд ли получится, потому что ресурсы союзников ограничены. Он отметил, что Германия не может отдать все, потому что есть резервы, которые нельзя расходовать.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено. Наши запасы, как и запасы других стран, ограничены", — заявил он.

Писториус рассказал, что Польша совместно с союзниками отправит Киеву два батальона Leopard-2, где будет 60 танков. Кроме того, до конца года к ним прибавятся 100 танков Leopard-1, собранных в четыре батальона. Министр обороны ФРГ отметил, что США вместе с Великобританией тоже поставляют танки.

"Но к сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины", — подытожил глава ведомства.

Напомним, 30 марта замглавы Минобороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что передача осовремененных танков ВСУ приближает победу Украины. По его словам, у украинских бойцов высокая мотивация, чтобы овладеть западной бронетехникой.

27 марта в Украину прибыли первые 18 танков Leopard 2, которые передала Германия. Кроме того, Берлин передал 40 бронетранспортеров Marder.