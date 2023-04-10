"Знають, як управляти F-16": Резніков закликав іноземних пілотів воювати в Україні (відео)

Міністр оборони зазначив, що іноземний легіон також готовий відкрити свої двері для досвідчених фахівців, які вміють обслуговувати САУ Caesar.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив іноземних пілотів багатоцільових винищувачів F-16 воювати на боці України. Про це глава обгінного відомства заявив у понеділок, 10 квітня, під час спільного брифінгу з данський колегою Трольсом Лундом Пульсеном розповів представник данського відомства, передає Ukraine Media Center.

Дивитися з 1:11

Так, міністри обговорили постачання танків Leopard 1 та самохідних артилерійських установок Caesar, які незабаром мають прибути в Україну з Данії. Резніков запропонував фахівцям, які вміють обговорювати цю техніку, приїхати працювати в Україні.

Після цього Резніков зазначив, що в Україні готові прийняти також іноземних пілотів.

Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як управляти F-16 і готові взяти участь [у війні], іноземний легіон готовий відчинити двері", — зазначив Олексій Резніков.

Постачання САУ Caesar в Україну

Під час робочого візиту до України в.о. Міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен повідомив, що наступного місяця Данія Копенгаген поставить Україні 19 одиниць САУ Caesar. Крім того, до літа Данія планує розпочати постачання танків Leopard 1. Збройні сили України мають отримати 100 одиниць цієї техніки

Нагадаємо, 10 квітня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив важливість отримання західних винищувачів F-16 для України. За його словами, наявні винищувачі та ракети перетворюють усі місії для льотчиків на смертельно небезпечні.

Раніше, 6 квітня, під час візиту делегації представників ВПС українських збройних сил на авіабазу в Німеччині сторони обговорили майбутню підготовку українських льотчиків.

Також нагадаємо, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські повітряні сили потребують сучасних винищувачів F-16, оскільки вони здатні виконувати ті бойові завдання, які не під силу застарілим МіГ-29.