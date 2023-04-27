"Доб'ємо це питання": Рєзніков дав прогноз на постачання західних літаків

Міністр оборони зазначив, що ситуації з постачанням зброї та неможливістю далі обслуговувати її вже були, тому він згоден з прагматичним зваженим підходом США.

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У майбутньому Україна обов'язково отримає бойову авіацію від країн-союзників, але насамперед партнерам доведеться ухвалити рішення, хто і скільки літаків зможе передати. Про це заявив 27 квітня міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Резніков зазначив, що першочергове завдання України та партнерів — це забезпечення вже отриманої військової техніки запчастинами, ремонтом та боєприпасами. Він навів у приклад танки, HIMARS і навіть снайперські гвинтівки.

"Що стосується літаків — я впевнений, ми доб'ємо це питання", — зазначив Резніков.

На запитання чи може відбутися постачання літаків цього року, Резніков відповів, що перш ніж ухвалювати таке рішення, Україна та її союзники мають врахувати фактори, що передача літаків, боєприпасів до них та їх обслуговування – це дуже дорого.

"Це той фактор, про який я говорив — практичність. Літаки — це найдорожче. Відповідно, дати літаки, потім їх обслуговувати, плюс ракети та бомби до них — це дуже дорого. Тому, ухвалюючи рішення, треба розуміти — а чи всі готові під цим підписатися. Ось під танками підписалися, і бачимо: хтось чотири дає, хтось шість... Не двісті, не триста", — пояснив голова оборонного відомства.

За словами Резнікова, ключовий гравець у питанні поставок військової авіації США, які вміють рахувати гроші та прагматичні, а це дуже правильний підхід.

"Бо у нас є партнери, які нам щось дали, а потім кажуть: обслуговувати далі за вас ми не зможемо, у нас немає ресурсу, якщо хочете – купуйте. Це теж справедливо… І з літаками те саме. Коли буде підраховано, хто скільки готовий дати і підтримувати на належному рівні – тоді рішення буде ухвалено", — наголосив міністр.

Нагадаємо, 10 квітня міністр оборони України Олексій Резніков запросив іноземних пілотів багатоцільових винищувачів F-16 воювати на боці України.

Також, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські ЗС потребують сучасних винищувачів F-16, оскільки вони здатні виконувати ті бойові завдання, що не під силу застарілим МіГ-29.