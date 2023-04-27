У ВСУ заканчиваются запасы ракет к советским ПВО: Резников просит авиацию

Киев может исчерпать запасы ракет для ЗРК "Бук" к 13 апреля, а для C-300 — к 3 мая, говорилось в слитых "секретных документах" Пентагона. При таком сценарии количество незащищенных объектов вырастет до более чем 40.

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Советские системы противовоздушной обороны (ПВО) на вооружении ВСУ требуют восполнения запасов ракет. Об этом сказал 27 апреля в интервью агентству "РБК Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы имеем советскую систему, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, где мы не можем их взять, то нужно пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО", — заявил министр.

По его словам, принципиально уже решено, какие системы нужны и теперь требуется увеличение их количества и ракет к ним.

"Плюс не забываем, что авиационная платформа – это тоже часть ПВО. То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он будет тогда закрывать провалы имеющихся у нас систем советского образца", — добавил он.

Далее Резников назвал главную задачу Киева и партнеров – это обеспечение запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к системам, которые уже получены — от снайперской винтовки до дальнобойных РСЗО Himars и танков.

"ПВО оставалось, остается и будет приоритетом №1, потому что это безопасность всей страны – и во Львове, и в Виннице, и в Тернополе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве, и в Житомире. Потому что прилететь может куда угодно", — продолжил глава Минобороны.

Резников назвал себя самым затратным министром, так как он отвечает за использование денег на содержание армии.

"При этом я самый большой работодатель – всех надо накормить, одеть, обуть, сейчас еще и полечить. Страна должна выживать, поэтому ПВО – это №1", — заявил он.

Запасы ракет к советским ПВО должны были закончиться к маю

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в сеть "секретные документы" Пентагона 9 апреля писала, что Киев может исчерпать запасы ракет для ЗРК "Бук" к 13 апреля, а для C-300 — к 3 мая.

Если это произойдет, большая часть критической инфраструктуры за Киевской областью и на юго-западе Украины будет неприкрыта ПВО. Количество незащищенных объектов вырастет с шести до более чем 40.

По данным СМИ, батареи украинких "Буков" выпускали около 69 ракет в месяц

В документе говорится, что украинские батареи С-300 расходовали около 200 ракет в месяц, а батареи "Буков" выпускали около 69 ракет в месяц. А установки NASAMS и IRIS-T — 64 ракеты в месяц.

США, Норвегия, Канада и Германия в последние месяцы предоставили Украине две батареи ПВО NASAMS и одну батарею IRIS-T. В документах утверждается, что к маю у этих систем должны были закончиться боеприпасы.

Три батареи Patriots и SAMP-T лучше советских С-300, но они не заменят широту охвата, обеспечиваемую 25 действующими батареями С-300, отметили в Пентагоне.

По оценкам европейского командования вооруженных сил США, Украине необходимо 12 батарей Patriot или SAMP-T и 16 батарей NASAMS или IIRIS-T для обеспечения адекватного прикрытия, говорится в документе.

А по прогнозам Пентагона, украинская система ПВО на передовой линии должна "истощиться" к 23 мая. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил дефицит зенитных боеприпасов, но рассчитывает, что поставки западных систем изменят ситуацию.

Чтобы укрепить Воздушные силы ВСУ и системы ПВО, США 4 апреля анонсировали поставки боеприпасов и ПВО на сумму 2,6 млрд долларов.

В среднесрочной перспективе Пентагон рекомендовал ускорить закупку NASAMS, Patriot, IRIS-T и других западных систем. Среди прочих задач было усиление проекта FrankenSAM по изменению работы систем ПВО с более доступными ракетами.

Напомним, что 26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о работе итальянских систем ПВО малого радиуса действия Skynex.

В апреле этого года на боевое дежурство в Украине стал американский ЗРК Patriot. Cистема может сбивать баллистические ракеты армии России.