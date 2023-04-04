Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $2,6 млрд: что получат ВСУ
В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружия, транспортные средства и тяжелая техника.
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов. Из этих средств 500 млн долларов будут предоставлены в виде президентского изъятия помощи по безопасности (PDA), остальные 2,1 млрд долларов — в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны США.
В новый пакет военной помощи войдут: боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS и зенитных ракетных комплексов, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства, тяжелая техника и т.д.
"Мы объявляем о поставке крупного пакета средств ПВО, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем на сумму 2,1 млрд долларов США из средств Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI)" — говорится в сообщении.
В рамках PDA будут поставлены:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 20-мм минометные мины и 120-мм минометные мины;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- противотанковые ракеты ТOW;
- примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов для них;
- 11 тактических транспортных средств для восстановления оборудования (БРЭМ);
- 61 тяжелый топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование.
В рамках USAI будут поставлены:
- дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- девять грузовиков с 30-мм пушкой для противодействия БПЛА;
- 10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением для противодействия БПЛА;
- три радиолокационные станции наблюдения за воздушным пространством;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм ракеты для РСЗО "Град";
- реактивные системы залпового огня и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противотанковые комплексы Javelin;
- противотанковые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- примерно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к нему;
- семь тактических автомобилей для эвакуации техники;
- восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;
- бронированные мостоукладчики;
- четыре автомобиля материально-технического обеспечения;
- грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
- средства защищенной связи;
- терминалы и услуги спутниковой связи;
- финансирование на обучение, техническое обслуживание и содержание.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", — подытожили в Пентагоне.
Напомним, о новом пакете военной помощи США стало известно в январе 2023 года. В публикации правительства США было отмечено, что с августа 2021 года в Вашингтоне уже тридцатый раз прибегают к сокращению собственных запасов вооружений для снабжения ВСУ.