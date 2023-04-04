Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $2,6 млрд: что получат ВСУ

В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружия, транспортные средства и тяжелая техника.

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Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов. Из этих средств 500 млн долларов будут предоставлены в виде президентского изъятия помощи по безопасности (PDA), остальные 2,1 млрд долларов — в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

В новый пакет военной помощи войдут: боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS и зенитных ракетных комплексов, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства, тяжелая техника и т.д.

"Мы объявляем о поставке крупного пакета средств ПВО, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем на сумму 2,1 млрд долларов США из средств Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI)" — говорится в сообщении.

В рамках PDA будут поставлены:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

20-мм минометные мины и 120-мм минометные мины;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы;

противотанковые ракеты ТOW;

примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов для них;

11 тактических транспортных средств для восстановления оборудования (БРЭМ);

61 тяжелый топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

В рамках USAI будут поставлены:

дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

девять грузовиков с 30-мм пушкой для противодействия БПЛА;

10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением для противодействия БПЛА;

три радиолокационные станции наблюдения за воздушным пространством;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм ракеты для РСЗО "Град";

реактивные системы залпового огня и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые комплексы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

примерно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к нему;

семь тактических автомобилей для эвакуации техники;

восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;

бронированные мостоукладчики;

четыре автомобиля материально-технического обеспечения;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

средства защищенной связи;

терминалы и услуги спутниковой связи;

финансирование на обучение, техническое обслуживание и содержание.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", — подытожили в Пентагоне.

Напомним, о новом пакете военной помощи США стало известно в январе 2023 года. В публикации правительства США было отмечено, что с августа 2021 года в Вашингтоне уже тридцатый раз прибегают к сокращению собственных запасов вооружений для снабжения ВСУ.