Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $2,6 млрд: що отримають ЗСУ

До нового пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для систем HIMARS та зенітних ракетних комплексів NASAMS, артилерійські снаряди, протитанкові системи, стрілецька зброя, транспортні засоби та важка техніка.

Related video

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,6 млрд доларів. З цих коштів 500 млн доларів буде надано у вигляді президентського вилучення безпекової допомоги (PDA), решта 2,1 млрд доларів — у вигляді Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Про це 4 квітня повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

До нового пакету військової допомоги увійдуть: боєприпаси для наданих США систем HIMARS та зенітних ракетних комплексів, артилерійські снаряди, протитанкові системи, стрілецька зброя, транспортні засоби, важка техніка тощо.

"Ми оголошуємо про постачання великого пакета засобів ППО, а також артилерійських та танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет та протитанкових систем на суму 2,1 млрд доларів США із коштів Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI)", — йдеться у повідомленні.

В рамках PDA буде поставлено:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

20-мм мінометні міни та 120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

протитанкові ракети ТOW;

приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів для них;

11 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання (БРЕМ);

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

В рамках USAI буде поставлено:

додаткові боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

дев'ять вантажівок із 30-мм гарматою для протидії БПЛА;

10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням для протидії БПЛА;

три радіолокаційні станції спостереження за повітряним простором;

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм ракети для РСЗВ "Град";

реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;

120-мм та 81-мм мінометні системи;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові комплекси Javelin;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;

сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;

вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;

броньовані мостоукладачі;

чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;

засоби захищеного зв'язку;

термінали та послуги супутникового зв'язку;

фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — підсумували у Пентагоні.

Нагадаємо, про новий пакет військової допомоги США стало відомо у січні 2023 року. У публікації уряду США було наголошено, що з серпня 2021 року у Вашингтоні вже в тридцяте вдаються до скорочення власних запасів озброєнь для постачання ЗСУ.