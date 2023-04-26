"Сохранит десятки жизней": системы ПВО Skynex охраняют небо Украины, — Шмыгаль (фото, видео)

По словам премьер-министра, Украина и Италия рассматривают возможность совместного производства компонентов для этих систем ПВО.

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Системы ПВО малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у себя в Telegram.

По его словам, они помогают сохранять десятки тысяч жизней и объекты критической инфраструктуры Украины от дронов-камикадзе, которыми атакуют российские оккупанты.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", — говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что 26 апреля посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., которое специализируется на производстве современных систем ПВО. Именно там произвели систему Skynex.

"Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем", — отметил премьер-министр.

По его словам, правительство продолжает работать над тем, чтобы сформировать надежную защиту украинского неба из действенных систем ПВО. Кроме того, Шмыгаль показал фотографии его визита на оборонное предприятие в Италии.

Шмыгаль на заводе Rheinmetall в Италии Шмыгаль на заводе Rheinmetall в Италии

Что такое система ПВО Skynex

Skynex — это 35-мм зенитная самоходная установка. Оборудована нарезной автоматической пушкой Oerlikon Mk3. Основным назначением является прикрытие военных баз, объектов инфраструктуры, аэродромов от различного рода авиации противника, БПЛА и крылатых ракет.

Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине

Напомним, что Воздушные силы ВСУ показали, как американские ЗРК Patriot охраняют украинское небо. По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, командир дивизиона Patriot позволил ему протестировать систему, которая может сбивать даже баллистические ракеты РФ.

Российские журналисты сообщили, что жители РФ обеспокоены беспилотниками, которые в последние дни массово находят в Московской области. Так, только за 24-25 апреля в Подмосковье рухнули семь БПЛА. Это говорит о наличие "дыр" в системе ПВО ВС РФ.