В России паникуют из-за падения дронов в Подмосковье: смогут ли они поразить Кремль

Массовые полеты БПЛА в Московской области показали наличие "дыр" в российской системе ПВО, говорят эксперты. В ближайшее время стоит ожидать еще больше запусков в сторону Москвы.

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Жители России обеспокоены беспилотниками, которые в последние дни массово находят в Московской области. Издание "Корреспондент" выяснило, что известно о летательных аппаратах, и смогут ли они атаковать российскую столицу.

Как пишут СМИ в России, только за 24-25 апреля в Подмосковье рухнули семь БПЛА. Пропагандисты нагоняют жути, называя беспилотники украинскими и предупреждая россиян о возможной массированной атаке на майские праздники. Их угрозы подогревает конкурс, объявленный украинским бизнесменом Владимиром Яценко — он пообещал заплатить 20 млн грн команде, чей беспилотник приземлится в Москве 9 мая.

Падение дронов в Подмосковье

24 апреля беспилотный самолет рухнул в поселке имени Воровского в Богородском округе Московской области вместе с 17 кг взрывчатки и подрывными зарядами М112, которые применяются для демонтажа зданий. Россияне обратили внимание, что он похож на украинский БПЛА-камикадзе UJ-22 Airborne от компании "Укрджет". Утверждается, что аппарат приблизился к Москве с северо-востока, облетел по кругу, потому что закончилось топливо.

Беспилотник упал в Подмосковье Фото: Shot

В тот же день в нескольких километрах от падения беспилотного самолета нашли квадрокоптер с камерой. Он упал возле частного дома в дачном поселке "Таганский Восточный". Источники в силовых структурах заявили ТАСС, что коптер мог корректировать полет более крупного БПЛА в онлайн-режиме. Вечером в Подмосковье также нашли неизвестный дрон размером 2x2 м, который приземлился на парашютах. Еще 24 апреля квадрокоптер Mavic с видеокамерой упал в нескольких метрах от Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

25 апреля под Москвой приземлились еще три дрона, все с видеокамерами. По словам российских источников, один из них нашли неподалеку от места падения дрона-камикадзе, похожего на UJ-22.

Дроны обошли "дырявое" ПВО России

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в колонке "Апострофа" обратил внимание, что украинский дрон UJ-22 может нести около 20 кг взрывчатки на расстояние до 1000 км. Таким образом Москва или Санкт-Петербург уже являются вполне реальными целями для украинских военных, лишь бы хватило топлива и не помешала ПВО. При этом частые полеты БПЛА в Московской области указывают на несовершенство российских систем защиты.

"Дрон, найденный в Подмосковье, можно назвать лишь первой "ласточкой", которая смогла пройти через "дырявое" российское ПВО", — отметил Роман Свитан. — "Такие БПЛА в ближайшее время будут активнее использованы по российской территории вглубь на 1 тыс. км".

На недостатки ПВО в России указал и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, небольшие БПЛА должны обнаруживать комплексы малого радиуса действия, однако большую часть такого оборудования россияне свезли на фронт, где их повредили либо уничтожили.

"Производить их они уже не могут", — подчеркнул Александр Коваленко.

В комментарии Фокусу Александр Коваленко рассказал, что России не хватает малых и средних комплексов ПВО, из-за чего в западных регионах страны много "белых пятен". Защищать небо должны были ЗРК "Панцырь С-1" и "Тор-М2", но их приняли на вооружение в спешке и без надлежащих испытаний. Тот же "Панцырь" во время войны в Сирии очень плохо показал себя в борьбе с беспилотниками.

Офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров объяснил, чего украинским беспилотникам не хватает для нанесения ударов по Москве. По его мнению, аппараты уже могут долететь до столицы РФ, однако производителям еще нужно обеспечить надежную связь и управление на большом расстоянии.